Lâm Đồng rà soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn (ở giữa hàng đầu) chỉ đạo các sở, ngành và xã Nam Ban Lâm Hà phối hợp hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm tiến độ và chất lượng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Đoàn đã kiểm tra dự án Hồ Ba Đình tại khu vực trung tâm xã Nam Ban Lâm Hà. Dự án được UBND huyện Lâm Hà (cũ) phê duyệt vào tháng 11/2020, có tổng mức đầu tư hơn 16,8 tỷ đồng.

Trong đó, UBND quận Tây Hồ cũ (TP Hà Nội) hỗ trợ 6,5 tỷ đồng; ngân sách tỉnh Lâm Đồng bổ sung gần 6 tỷ đồng; ngân sách huyện Lâm Hà (cũ) bố trí hơn 3,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn có nguồn vốn tiết kiệm trong quá trình thực hiện và phần vốn chưa bố trí trong tổng mức đầu tư hơn 673 triệu đồng.

Theo báo cáo của địa phương, giai đoạn 1 của dự án dự kiến hoàn thành trước lễ kỷ niệm, giai đoạn 2 phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Tại Trung tâm Văn hóa xã Nam Ban Lâm Hà, đoàn công tác nghe báo cáo về phương án tổ chức lễ chính, công tác đón tiếp đại biểu, hậu cần và tiến độ hoàn thiện các hạng mục phục vụ sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát từng phần việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Trong đó, xã Nam Ban Lâm Hà phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành công tác chuẩn bị sân khấu chính, pa nô và các nội dung liên quan trước ngày 20/10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Hồ Ba Đình tại khu vực trung tâm xã Nam Ban Lâm Hà

Các công trình chào mừng và hạng mục phục vụ hoạt động chính cần được đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 23/10.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn lưu ý chương trình kỷ niệm cần thể hiện rõ chặng đường 50 năm hình thành, xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng; làm nổi bật tình đoàn kết, nghĩa tình giữa Hà Nội và Lâm Đồng, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa, đặc trưng của địa phương.

Không gian tổ chức, sân khấu, các hoạt động tham quan không gian triển lãm tư liệu 50 năm và các gian hàng sản phẩm đặc trưng OCOP, sản phẩm đặc trưng của các địa phương và của tỉnh, các nội liên quan cần được đầu tư phù hợp, bảo đảm tính thẩm mỹ và ý nghĩa của sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đi kiểm tra không gian, tiến độ triển khai các phần việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm tại xã Nam Ban Lâm Hà chiều 15/10

Đối với lễ chính diễn ra sáng 25/10/2026 được UBND tỉnh tổ chức, được truyền hình trực tiếp, lãnh đạo tỉnh giao xã Nam Ban Lâm Hà phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện phóng sự tư liệu về chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, xây dựng kịch bản truyền hình trực tiếp và sớm trình UBND tỉnh xem xét.

Cùng với đó, các đơn vị cần chuẩn bị chu đáo việc đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ cho đại biểu, bảo đảm nguồn điện và máy phát điện dự phòng.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Phi Long (ngoài cùng bên phải) báo cáo công tác xây dựng kịch bản, phối hợp với xã Nam Ban Lâm Hà tổ chức buổi truyền hình trực tiếp ngày 25/10 và phim phóng sự trình chiếu trong lễ khai mạc

Công an tỉnh phối hợp với địa phương xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các hoạt động, nhất là lễ khánh thành công trình Hồ Ba Đình và ngày khai mạc.

Các địa phương tổ chức hội trại cần chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn, góp phần để các hoạt động kỷ niệm diễn ra trang trọng, thiết thực và đúng kế hoạch.