Lâm Đồng rà soát công tác chuẩn bị Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn (đứng giữa) kiểm tra tại khu vực Quảng trường Lâm Viên

Tại khu vực Quảng trường Lâm Viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đã trực tiếp rà soát các hạng mục phục vụ lễ hội, tập trung vào công tác bố trí, trang trí sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng và không gian tổ chức.

Ghi nhận tại buổi kiểm tra, các hàng ghế dành cho đại biểu được sắp xếp phù hợp, bảo đảm số lượng theo dự kiến; khu vực sân khấu được trang trí, thiết kế theo chủ đề, góp phần tạo điểm nhấn cho chương trình.

Khu vực Quảng trường Lâm Viên sẽ diễn ra Lễ khai mạc Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tối 6/11

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra tiến độ hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, công tác chuẩn bị và nội dung tổng duyệt chương trình, bảo đảm các khâu được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch.

Với định hướng mang âm nhạc Jazz quốc tế đến với không gian văn hóa, du lịch đặc trưng của Đà Lạt, từng hạng mục phục vụ lễ hội được rà soát kỹ lưỡng nhằm tạo nên không gian biểu diễn chuyên nghiệp, hài hòa và ấn tượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn rà soát lại một số hạng mục phục vụ lễ hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cũng tới kiểm tra công tác chuẩn bị sân khấu và các điều kiện tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật mở rộng tại khu vực phía trước Rạp 3/4, khu Hòa Bình. Đây là một trong những địa điểm biểu diễn nằm trong khuôn khổ Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026, góp phần đưa không khí lễ hội đến gần hơn với người dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực phía trước Rạp 3/4

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện tiếp tục rà soát toàn bộ các hạng mục, khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại, bảo đảm chương trình được triển khai đúng kịch bản, tiến độ và yêu cầu đề ra.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn giao các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ lễ hội, nhất là chú trọng phương án bảo đảm y tế, quốc phòng, an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ, đại biểu và khán giả.

Các nghệ sĩ tập luyện cho lễ khai mạc diễn ra tối 6/11

Việc kiểm tra, rà soát nhằm bảo đảm Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và đúng kế hoạch; qua đó tạo không gian giao lưu, kết nối âm nhạc trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng là điểm đến văn hóa, nghệ thuật và du lịch hấp dẫn.