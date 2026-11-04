Lâm Đồng rà soát công tác chuẩn bị Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung rà soát các nội dung chương trình; công tác tổ chức, đón tiếp các đại biểu khách mời, nghệ sĩ trong nước và quốc tế; công tác truyền thông, khu vực hoạt động của phóng viên và các điều kiện phục vụ lễ hội.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Tôn Thiện San thông tin công tác hậu cần, đón tiếp đại biểu tại lễ hội

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường các chuyến bay, công tác y tế và vệ sinh môi trường cũng được xem xét nhằm bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, đúng quy định.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Đinh Ngọc Hiếu trao đổi công tác đón tiếp đại biểu tham dự

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 8/11 tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Trong khuôn khổ lễ hội, tỉnh dự kiến tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư quốc tế, tiếp xã giao đoàn đại sứ.

Chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng; kết hợp hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật với xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các sở, ngành, đơn vị và địa phương trong triển khai tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ từng phần việc, bảo đảm các hoạt động của lễ hội diễn ra chu đáo, đồng bộ và đúng kế hoạch.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Phi Long trao đổi về công tác tuyên truyền, truyền hình trực tiếp chương trình

Công tác thông tin, truyền thông cần tiếp tục được đẩy mạnh thông qua đăng tải tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp tuyên truyền trực quan, bố trí pano quảng bá tại các khu vực phù hợp nhằm lan tỏa thông tin về lễ hội, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục làm đầu mối, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai công tác đón tiếp, cập nhật, rà soát danh sách khách mời; xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể bảo đảm sự chỉn chu, trang trọng và chuyên nghiệp trong tổ chức.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc thông tin về công tác chuẩn bị

Các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức sự kiện và khu vực sân bay; chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn, tổ chức phân luồng giao thông, đón tiếp và hỗ trợ đại biểu, nghệ sĩ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Các nhiệm vụ cần được triển khai khẩn trương, rõ trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp thông suốt giữa các sở, ngành, địa phương và đơn vị tổ chức, góp phần tổ chức thành công Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 và các hoạt động liên quan an toàn, chuyên nghiệp.