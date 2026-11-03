Lâm Đồng rà soát công tác chuẩn bị Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026

Quang cảnh cuộc họp

Theo kế hoạch, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 6 - 8/11, tại Quảng trường Lâm Viên, khuôn viên dự án Haus Đà Lạt và khu vực phía trước Rạp 3/4, khu Hòa Bình, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Phó Phòng PA03, Công an tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Quang Tuấn trao đổi về công tác an ninh tại chương trình

Đây là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong chuỗi chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, góp phần phát huy danh hiệu Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và du lịch Lâm Đồng.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Điểu Ken trao đổi về công tác ghi hình, phát sóng chương trình lễ hội

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về nội dung, kịch bản chương trình; thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật, đón nghệ sĩ quốc tế, khách mời; công tác sân khấu, âm thanh, ánh sáng, truyền thông và các điều kiện phục vụ sự kiện. Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường cũng được rà soát...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc trao đổi về công tác chuẩn bị Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026

Thông qua cuộc họp, các đơn vị tiếp tục rà soát nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp xử lý những nội dung còn vướng mắc, hoàn thiện các điều kiện cần thiết trước khi chương trình diễn ra.

Việc chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp được kỳ vọng góp phần tạo điểm nhấn nghệ thuật cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch, tăng sức hấp dẫn của điểm đến và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.