Lâm Đồng rà soát 217 tác phẩm dự Giải Báo chí về xây dựng Đảng

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp triển khai công tác chấm, chọn tác phẩm tham dự Giải Báo chí về xây dựng Đảng

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II năm 2026.

Tại cuộc họp, Tổ Thư ký báo cáo kết quả tiếp nhận, rà soát tác phẩm và đề xuất các nội dung liên quan đến công tác chấm giải.

Tổ Thư ký báo cáo kết quả tiếp nhận, rà soát tác phẩm tham dự Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng

Theo báo cáo, giải năm nay tiếp nhận 217 tác phẩm, gồm 103 tác phẩm thuộc nhóm báo chí chuyên nghiệp và 114 tác phẩm thuộc nhóm không chuyên.

Ở nhóm chuyên nghiệp, báo in có 22 tác phẩm, báo điện tử 30 tác phẩm, phát thanh 21 tác phẩm và truyền hình 30 tác phẩm.

Nhóm không chuyên có 10 tác phẩm bản tin, đặc san, 100 tác phẩm thuộc thể loại trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử và 4 tác phẩm phát thanh.

Các thành viên Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II năm 2026 dự cuộc họp

Công tác tiếp nhận tác phẩm được triển khai bảo đảm tiến độ, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, giáo viên và lực lượng vũ trang ở cơ sở tham gia.

Các cơ quan báo chí của tỉnh cũng tích cực hưởng ứng ở nhiều loại hình.

Các thành viên Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II năm 2026 dự và góp ý tại cuộc họp

Qua rà soát, Tổ Thư ký ghi nhận một số vấn đề liên quan đến thể loại dự thi, hồ sơ đăng ký và việc tuân thủ thể lệ. Đáng chú ý, cả 2 nhóm chuyên nghiệp và không chuyên đều chưa có tác phẩm ảnh báo chí dự thi riêng.

Một số tác phẩm còn thiếu hồ sơ hoặc có thông tin chưa thống nhất giữa hồ sơ đăng ký và đường dẫn đăng tải.

Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II năm 2026 dự cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Giám khảo xem xét quy chế chấm giải, thang điểm chi tiết và biểu mẫu chấm. Các thành viên cũng cho ý kiến về hướng xử lý những trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, các vấn đề liên quan đến thể lệ và phương án bàn giao tác phẩm phục vụ công tác chấm chọn.

Cuộc họp đồng thời xem xét việc phân nhóm giám khảo và một số trường hợp có chênh lệch điểm giữa các phiếu chấm, làm cơ sở thống nhất phương án tổ chức chấm giải.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Hoàng Mạnh Thắng thống nhất một số nội dung tại cuộc họp

Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II năm 2026 nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc.

Tác phẩm dự thi thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí, có thời gian đăng, phát từ ngày 1/11/2025 đến 10/10/2026. Các tác phẩm xuất sắc được lựa chọn tham dự Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ XI năm 2026.