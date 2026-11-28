Quang cảnh lễ ra quân thu gom, xử lý rác thải nông nghiệp

Khối thi đua số 1 gồm 9 đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Thủy sản và Biển đảo; Chi cục Kiểm Lâm; Chi cục Quản lý đất đai và Văn phòng Điều phối nông thôn mới do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm Khối trưởng.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị, địa phương tham dự

Theo thống kê, mỗi năm, toàn tỉnh phát sinh khoảng 4,8 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp và 267 tấn bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Trong đó, khoảng 68,7% phụ phẩm nông nghiệp được tái sử dụng phục vụ sản xuất thông qua các hình thức như: ủ phân hữu cơ, cày trộn vào đất, tủ gốc giữ ẩm.

Đối với bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, khối lượng được thu gom, xử lý đúng quy định khoảng 103 tấn, chiếm 38,6%.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia thu gom rác thải nông nghiệp

Theo đó, vẫn còn một lượng lớn phụ phẩm nông nghiệp chưa được xử lý phù hợp và bao gói thuốc bảo vệ thực vật chưa được thu gom đúng quy định. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm đất, nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và cảnh quan môi trường.

Tại lễ ra quân, Ban Tổ chức kêu gọi các đơn vị, địa phương, cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân cùng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường nông nghiệp; chủ động thu gom, phân loại và xử lý phụ phẩm nông nghiệp, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng quy định. Đồng thời, không vứt bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, không đốt hoặc tiêu hủy tùy tiện; từng bước hình thành thói quen sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ đất, nguồn nước và cảnh quan sinh thái.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa góp phần chung tay bảo vệ môi trường sống

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị, địa phương đã tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải nông nghiệp tại khu vực đầu nguồn hồ Đan Kia - Suối Vàng.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động người dân và cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường. Qua đó, từng bước thay đổi thói quen trong sản xuất nông nghiệp, nhất là việc thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; không vứt bỏ hoặc tiêu hủy tùy tiện.