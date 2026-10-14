Lâm Đồng ra quân cao điểm vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

Lễ phát động phong trào “Chung tay vận động, hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT”

Đợt vận động nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, hướng đến mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, giúp người dân tiếp cận chính sách an sinh xã hội.

Phát động tại buổi lễ, ông Võ Khánh Bình, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng cho biết, dù tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, vẫn còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ.

Phó Giám đốc BHXH Lâm Đồng Võ Khánh Bình phát động phong trào

Trong đó có người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo mới thoát diện hỗ trợ, học sinh, sinh viên khó khăn và lao động tự do có thu nhập bấp bênh.

Theo ông Bình, việc hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau mà còn tạo điểm tựa an sinh lâu dài, nhất là khi về già.

Lãnh đạo BHXH Lâm Đồng tham dự lễ phát động

Đợt cao điểm tập trung vào 2 hoạt động chính: Phong trào “Chung tay vận động, hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT” diễn ra từ ngày 17/10 - 18/11; Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức và cộng đồng đóng góp nguồn lực hỗ trợ người dân khó khăn.

Song song đó, từ ngày 13 - 18/10, BHXH tỉnh tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động đồng loạt và tiếp tục triển khai đến cuối năm. Các hoạt động gồm: tư vấn, đối thoại, tiếp cận hộ gia đình để vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tuyên truyền trách nhiệm đóng bảo hiểm cho người lao động và khuyến khích doanh nghiệp chung tay hỗ trợ người dân.

Đại diện các phòng ban của BHXH Lâm Đồng trao biểu trưng số tiền đóng góp

Cán bộ BHXH cũng hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VssID, VNeID, thẻ BHYT điện tử và dịch vụ công trực tuyến; đồng thời cảnh báo các thủ đoạn giả danh cán bộ BHXH để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tại lễ phát động, cán bộ, viên chức và người lao động BHXH tỉnh đã đóng góp 0,5 ngày lương, vận động được hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ mua thẻ BHYT và tham gia BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, viên chức, người lao động BHXH Lâm Đồng thể hiện quyết tâm trong lễ phát động

Hoạt động thể hiện sự chung tay của ngành BHXH trong mở rộng diện bao phủ an sinh, hướng đến mục tiêu để người dân, nhất là những trường hợp còn khó khăn, có thêm điều kiện tiếp cận và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm.