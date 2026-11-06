Lâm Đồng ra mắt mô hình 'Xã di cư an toàn, phòng ngừa mua bán người và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới'

Ra mắt mô hình “Xã di cư an toàn, phòng ngừa mua bán người và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại phường Lang Biang - Đà Lạt (Lâm Đồng)

Tại chương trình, các đại biểu đã được thông tin về mục đích, ý nghĩa và nội dung hoạt động của mô hình. Trong đó, chú trọng tuyên truyền những kiến thức cơ bản về di cư an toàn; nhận diện các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; cách phòng tránh những lời mời gọi việc làm, xuất cảnh hoặc kết hôn trái pháp luật tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, bóc lột.

Các đại biểu tham dự buổi ra mắt

Bên cạnh đó, chương trình tập trung truyền thông về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ và bảo vệ người bị bạo lực. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và các tổ chức, đoàn thể trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng.

Các đại biểu được thông tin về hình thức lừa đảo mua bán người trên không gian mạng

Thông qua mô hình, hội LHPN các cấp sẽ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là phụ nữ, trẻ em và những người có nguy cơ cao. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ hội, tuyên truyền viên nòng cốt trong việc cung cấp thông tin, kết nối các dịch vụ hỗ trợ và kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý những trường hợp có nguy cơ bị mua bán hoặc bị bạo lực.

Việc ra mắt mô hình góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong phòng ngừa mua bán người, thúc đẩy di cư an toàn và xây dựng cộng đồng không có bạo lực trên cơ sở giới, hướng đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương.