Ngày Văn hoá Việt Nam

Hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng ra mắt Bản đồ Di sản Lâm Đồng, tích hợp trên trang thông tin điện tử của đơn vị, mở thêm kênh tra cứu, tìm hiểu và quảng bá các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Bản đồ được thiết kế với giao diện tương tác, cung cấp thông tin về hệ thống bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các không gian văn hóa, nghệ thuật tại 124 đơn vị hành chính cấp xã. Người dùng có thể truy cập tại địa chỉ https://baotanglamdong.com.vn/ban-do-di-san, phóng to, thu nhỏ bản đồ, lựa chọn địa điểm và tra cứu thông tin theo từng nhóm di sản gắn với tọa độ địa lý.

Giao diện Bản đồ Di sản Lâm Đồng. Ảnh: Trung Nguyễn (Bảo tàng Lâm Đồng)

Theo Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, hệ thống dữ liệu hiện giới thiệu 3 di tích quốc gia đặc biệt, 61 di tích và danh thắng cấp quốc gia, cùng 87 di tích cấp tỉnh. Bên cạnh thông tin về các điểm đến, bản đồ còn kết nối kho dữ liệu hiện vật, tư liệu và những bộ sưu tập tiêu biểu, phản ánh lịch sử, đời sống văn hóa của các dân tộc Mạ, Cơ Ho, Chu Ru, Chăm, M’nông và các cộng đồng dân tộc khác.

Việc tích hợp dữ liệu di sản trên cùng một nền tảng giúp người dân, du khách thuận tiện xác định vị trí, tìm hiểu thông tin và chủ động xây dựng lịch trình tham quan. Đối với các cơ quan quản lý, đây là nguồn dữ liệu tham khảo phục vụ công tác theo dõi, nghiên cứu, đánh giá sự phân bố di sản, từ đó hỗ trợ hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại các địa phương.

Sau khi đưa vào vận hành, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục hoàn thiện tính năng, mở rộng kết nối với các nền tảng số liên quan và tiếp nhận ý kiến đóng góp từ cộng đồng, giới chuyên môn. Các địa phương, đơn vị được đề nghị phối hợp cung cấp, cập nhật thông tin, bảo đảm dữ liệu có nguồn rõ ràng, chính xác và phản ánh kịp thời những thay đổi tại các điểm di sản.

Cùng với việc xây dựng Bản đồ Di sản, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đang định hướng triển khai Hệ thống quản lý và tổ chức trưng bày số (Digital Exhibition CMS), hướng tới xây dựng các không gian triển lãm trực tuyến. Qua đó, công chúng có thể tham quan không gian trưng bày, tìm hiểu hiện vật, bộ sưu tập và tư liệu lịch sử, văn hóa mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Việc tích hợp dữ liệu di sản trên cùng một nền tảng giúp người dân, du khách thuận tiện xác định vị trí, tìm hiểu thông tin. Ảnh: Trung Nguyễn (Bảo tàng Lâm Đồng)

Bảo tàng cũng nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), công nghệ 3D và các giải pháp tương tác đa phương tiện nhằm đa dạng hóa hình thức giới thiệu di sản, mang đến những trải nghiệm trực quan, sinh động hơn cho người xem.

Việc ra mắt Bản đồ Di sản Lâm Đồng là bước đi trong lộ trình chuyển đổi số, từng bước xây dựng hệ sinh thái bảo tàng số, kết nối công tác quản lý, bảo tồn di sản với giáo dục và phát triển du lịch. Qua đó, những giá trị lịch sử, văn hóa của các cộng đồng dân tộc không chỉ được lưu giữ tại bảo tàng, di tích mà còn có thêm cơ hội lan tỏa trên không gian số, đặc biệt đến với thế hệ trẻ.