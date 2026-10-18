Lâm Đồng quyết tâm xử lý 'điểm nghẽn' mặt bằng

Dự án Đường Tân Minh đi Sơn Mỹ có tổng mức đầu tư hơn 682 tỷ đồng được bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ

"Điểm nghẽn" và mệnh lệnh từ trái tim

Đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Lâm Đồng hơn 11.000 tỷ đồng, đạt trên 55% kế hoạch. So với các mốc thời điểm trong năm, kết quả này cao hơn 51% so với tỷ lệ giải ngân quý I và tăng 33% so với tiến độ thực hiện đến hết quý II. Riêng trong quý III, toàn tỉnh giải ngân hơn 4.500 tỷ đồng.

Theo đánh giá, lĩnh vực này đã có chuyển biến nhưng chưa tương xứng với tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Nhiều đơn vị còn tâm lý chủ quan, trông chờ cuối năm. Trong nhiều nguyên nhân, vướng GPMB vẫn là “lý do muôn thuở”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp kiểm tra tiến độ thi công dự án Cầu Phước Cát, xã Đạ Tẻh 2 vào chiều 7/10

Lâm Đồng có gần 80 công trình, dự án vướng mặt bằng với tổng vốn bố trí năm 2026 hơn 3.450 tỷ đồng. Đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ giải ngân của các dự án vẫn còn thấp.

Trong tổng số này, riêng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA) số 1 còn hơn 20 công trình vướng GPMB, với tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo Ban QLDA số 1, phần lớn người dân chưa đồng thuận với giá bồi thường. Nhiều dự án còn chậm xác minh nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường, trong khi nhân lực làm công tác GPMB còn thiếu.

Đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng đạt trên 55% kế hoạch

Cũng nằm trong tình cảnh tương tự, tại Ban QLDA số 3 đang còn nhiều dự án, công trình vướng công tác GPMB. Đại diện Ban QLDA khu vực Đắk R'lấp Nguyễn Vĩnh Bình cho biết: “Trong tổng số các công trình đang vướng hiện nay, chủ yếu là do việc xây dựng, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất kéo dài. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường”.

Theo Sở Tài chính, các vướng mắc tập trung ở 4 nhóm gồm: đơn giá bồi thường; thủ tục pháp lý, nguồn gốc đất; quỹ đất tái định cư, giá bán, thuê nhà ở tái định cư; công tác phối hợp kiểm đếm, ban hành thông báo thu hồi đất.

Công trình Đường giao thông liên xã tại địa bàn xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng hoàn thiện hạng mục cuối cùng trước khi đưa vào sử dụng

"Các xã, phường phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất khẩn trương hoàn thành việc xét duyệt nguồn gốc pháp lý đất đai. Các địa phương chủ động rà soát, xây dựng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp cố tình không chấp hành”, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến đề xuất.

Liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhận định, giải ngân vốn đầu tư công hiện không còn đường lùi. Tất cả phải vào cuộc với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Các đơn vị, địa phương phải nhận thức GPMB là nhiệm vụ gắn liền với sinh mệnh chính trị của mình. Tỉnh sẽ tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ cho các xã, phường với tinh thần “đúng vai, thuộc bài”.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khảo sát thực tế tuyến đường liên xã Tánh Linh - Đồng Kho (tháng 9/2026)

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tiếp tục yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cao độ cho công tác GPMB. Chậm nhất đến ngày 30/10/2026, tất cả các dự án đầu tư công phải hoàn thành công tác này.

Đây là mệnh lệnh từ trái tim, từ tinh thần trách nhiệm. Nếu không hoàn thành, trách nhiệm trước hết sẽ thuộc về các địa phương. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Lâm Đồng sẽ kiên quyết hơn trong công tác này. Trường hợp cố tình chây ì sau khi đã vận động kéo dài sẽ bị kiên quyết xử lý bằng biện pháp cưỡng chế. Đối với các nhà thầu yếu kém, sở, ngành, chủ đầu tư sẽ trực tiếp làm việc, giám sát chặt chẽ năng lực.

Những "điểm sáng"

Tại xã vùng biên Thuận An, tuyến đường nối Quốc lộ 14 với Tỉnh lộ 683, đi qua trung tâm hành chính mới của xã, có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2023 - 2026.

Tuyến đường nối Quốc lộ 14 với Tỉnh lộ 683, đi qua trung tâm hành chính mới của xã Thuận An có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng đang được đẩy mạnh thi công

Tuyến đường sớm đi vào hoạt động là mong mỏi của hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công dự án. Thực hiện "mệnh lệnh" của lãnh đạo tỉnh, xã Thuận An đang nỗ lực rà soát vướng mắc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phấn đấu hoàn thành GPMB trong tháng 10/2026.

Theo Chủ tịch UBND xã Thuận An Phan Bá Tịnh, từ đầu năm đến nay, địa phương đã ban hành 5 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổ kiểm tra được chính quyền thành lập để rà soát toàn bộ hồ sơ, trình tự pháp lý.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuận An, ông Phan Bá Tịnh (áo đỏ bên trái) vận động người dân trong vùng dự án ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương

Với hộ còn chờ đất tái định cư, xã chủ động tìm phương án. Trường hợp phức tạp, địa phương tham vấn cơ quan chuyên môn, tư pháp để có hướng xử lý phù hợp, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi chính đáng của người dân. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuận An Phan Bá Tịnh

Trước sự nỗ lực vận động đầy thuyết phục, cũng như các buổi đối thoại trực tiếp của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân thuộc phạm vi dự án đã đồng thuận. Nhiều gia đình đã tự nguyện tháo gỡ công trình nhà, thu dọn tài sản, bàn giao mặt bằng để thi công, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Ông Nguyễn Công Bình, thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng tự nguyện tháo gỡ nhiều tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án

Là một trong những hộ dân thuộc phạm vi dự án, ông Nguyễn Công Bình chia sẻ: “Chúng tôi lắng nghe và đồng thuận với chủ trương của Đảng, thống nhất giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao. Người dân chỉ mong con đường sớm được làm xong để ổn định cuộc sống”.

Trưởng thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, ông Trương Xuân Thảo cho biết, sau khi có chủ trương mở tuyến đường, thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp. Ban tự quản thôn mời bà con để tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương “mở đường thông, hè thoáng”, phục vụ chính nhu cầu đi lại của người dân.

Cũng trước đó không lâu, chỉ trong một buổi sáng, 350 hộ dân thuộc Bu Boong và thôn Đắk Kual, xã Đức An đã đồng thuận, tự nguyện tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Nâng cấp tuyến đường ĐH30.

Dự án có tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng, gồm đường giao thông dài hơn 1 km, vỉa hè dài gần 1,6 km và hệ thống điện chiếu sáng dài trên 3,3 km. Để hỗ trợ người dân, xã Đức An huy động khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên cùng phương tiện trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, cây cối, hàng hóa.

Người dân bon Bu Boong, xã Đức An tự nguyện tháo dỡ, di dời công trình để bàn giao mặt bằng cho dự án. (Ảnh: Hoàng Hoài)

Mục sư Y NĐang Bugle, bon Bu Boong ban đầu còn băn khoăn, nhưng sau khi được cán bộ đến tận nhà giải thích, ông đã tháo dỡ hàng rào, cổng, di dời cây cối.

“Qua trò chuyện cùng lãnh đạo xã, tôi hiểu việc làm này rất có lợi cho bà con, bon làng nên rất ủng hộ và bàn giao mặt bằng cho dự án”, mục sư Y NĐang Bugle chia sẻ.

Có thể thấy, những kết quả bước đầu cho thấy khi cấp ủy, chính quyền thực sự sâu sát, những "điểm nghẽn" tưởng như khó gỡ nhất cũng có thể được khơi thông.

Với quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh, mốc thời gian 30/10/2026 cùng sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Lâm Đồng đang từng bước tạo quỹ mặt bằng sạch, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cho địa phương.