Lâm Đồng quyết tâm thực hiện mục tiêu không ma túy

Lần theo từng mắt xích

Từ một vụ sử dụng trái phép chất ma túy tại gian bếp của căn nhà ở xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã mở ra hướng điều tra về những người mua bán, cung cấp ma túy trên nhiều địa bàn. Từ thông tin ban đầu, lực lượng công an tiếp tục xác minh, phối hợp truy xét, từng bước làm rõ các đối tượng liên quan.

Các đối tượng liên quan đến vụ án ma túy ở xã Phúc Thọ Lâm Hà bị lực lượng công an bắt giữ

Ngày 10/9, Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà bắt quả tang N.C.T. (SN 1997) đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của T.H.L. (SN 1986), cả 2 cùng ngụ tại xã Phúc Thọ Lâm Hà. N.C.T. thuộc diện quản lý sau cai nghiện, còn T.H.L. đang điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế. Tang vật liên quan được thu giữ, niêm phong phục vụ điều tra.

Qua xác minh, lực lượng công an làm rõ T.H.L. mua ma túy về sử dụng, chia cho người khác cùng sử dụng và bán lại để thu lợi bất chính. Trong đó, T.H.L. được xác định đã bán ma túy cho 2 đối tượng khác. Tiếp tục truy tìm nguồn cung, ngày 11/9, Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh và Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt xác minh L.Đ.C. trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, là người cung cấp ma túy cho T.H.L..

Cơ quan công an đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với L.Đ.C.. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng nửa bánh heroin, 65 triệu đồng cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Từ 2 đối tượng sử dụng ma túy, lực lượng Công an Lâm Đồng đã truy ra được đối tượng bán ma túy, thu giữ gần nửa bánh heroin

Tại xã Đức Trọng, việc kiểm tra một căn nhà có dấu hiệu nghi vấn cũng giúp lực lượng công an phát hiện nhiều người liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 21/7, qua nắm tình hình, Công an xã Đức Trọng tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà do T.H.K.N. (SN 1983) làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện dưới sàn nhà, gần vị trí N. đang ngồi có một lọ nhựa chứa các cục bột màu trắng cùng 2 gói ni lông chứa chất nghi là ma túy.

Trong lúc kiểm tra, H.N.A. (SN 1983, trú tại xã Đơn Dương), xuất hiện trước nhà N. với biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra người A., lực lượng công an phát hiện thêm 1 gói ni lông chứa chất nghi là ma túy. Sau đó, nhiều người tiếp tục tìm đến căn nhà này để mua ma túy và bị phát hiện, khống chế.

Mở rộng xác minh, Công an xã Đức Trọng đã kiểm tra nơi ở của L.B.P. (SN 1982), thu giữ thêm nhiều gói ni lông chứa chất nghi là ma túy. Từ lời khai và chứng cứ, lực lượng công an tiếp tục làm rõ N.H.B.T. (SN 1986) có liên quan đến việc cung cấp ma túy cho L.B.P.. Người này đã giao nộp thêm 2 gói ni lông chứa chất nghi là ma túy.

Từ một đối tượng ban đầu, Công an xã Đức Trọng đã mở rộng điều tra, làm rõ 38 đối tượng liên quan

Hoạt động truy xét diễn ra liên tục từ 10 giờ đến 17 giờ 30 phút cùng ngày. Kết quả ban đầu, Công an xã Đức Trọng tạm giữ hình sự 8 đối tượng, gồm 6 đối tượng để điều tra hành vi mua bán, 1 đối tượng về hành vi tàng trữ và 1 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, 30 trường hợp liên quan được triệu tập làm việc. Kiểm tra nhanh 38 người đều cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Từ 2 vụ án cho thấy, việc bám sát địa bàn và khai thác thông tin từng nghi phạm đã giúp lực lượng công an mở rộng hướng điều tra. Sự phối hợp giữa công an cơ sở và các đơn vị nghiệp vụ góp phần làm rõ mối liên hệ giữa người sử dụng, người bán và người cung cấp ma túy.

Truy nguồn cung, làm "sạch" địa bàn

Với các vụ án về ma túy, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương đánh án theo phương châm “không đánh khúc giữa”, lực lượng chuyên trách tập trung truy bắt toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm cùng các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Để thực hiện yêu cầu này, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên những tuyến trọng điểm nhằm đạt kết quả tốt nhất.

Gần 3 kg ma túy được lực lượng công an Lâm Đồng thu giữ trong Chuyên án 0726V vào tháng 7/2026

Nhìn từ các vụ án tại Đức Trọng và Phúc Thọ Lâm Hà, từng vụ án được làm sáng tỏ qua quá trình xác minh từ người sử dụng đến người bán, tiếp tục truy tìm đầu mối cung cấp. Mỗi mắt xích được làm rõ giúp việc đấu tranh đi sâu vào hoạt động mua bán, phân phối, góp phần ngăn chặn nguồn ma túy đưa về địa bàn.

Đây cũng là nhiệm vụ gắn với kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy năm 2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Tỉnh đặt mục tiêu trong năm có ít nhất 40% đơn vị cấp xã đạt tiêu chí không ma túy, tạo nền tảng để đến năm 2030 đạt tiêu chí tỉnh “không ma túy”.

Tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ mít tinh và giải chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”

Để đạt mục tiêu, công tác đấu tranh phải gắn với phòng ngừa, lấy khu dân cư làm trọng tâm, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong triệt phá các đường dây, tụ điểm phức tạp, kết hợp các giải pháp “ngăn cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy”.

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng tập trung duy trì, củng cố 29 xã, phường, đặc khu đã được công nhận không ma túy từ năm 2025 và triển khai xây dựng mới 35 địa bàn cấp xã đạt tiêu chí không ma túy.

Cùng với ngăn chặn nguồn cung, việc quản lý người sử dụng ma túy, người tái nghiện sau khi cai cần được thực hiện thường xuyên.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương và Nhân dân cùng tham gia, không “khoán trắng” cho lực lượng chuyên trách. Công tác tuyên truyền cần tập trung vào nhóm có nguy cơ cao; gắn xây dựng mô hình “trường học không ma túy” với quản lý học sinh, sinh viên; thực hiện hiệu quả chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn cho người sau cai nghiện.

Truy đến nguồn cung phải đi đôi với giữ vững địa bàn sau đấu tranh. Sự phối hợp giữa phá án, phòng ngừa và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng sẽ góp phần tạo nền tảng bền vững cho mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy ở Lâm Đồng.