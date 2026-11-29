Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười gặp gỡ, trò chuyện với người dân đến làm thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Gia Nghĩa

Nhận diện những "nút thắt" từ cơ sở

Đất đai luôn là lĩnh vực nhạy cảm, tác động trực tiếp đến quyền lợi sát sườn của người dân và môi trường đầu tư của doanh nghiệp. Một thửa đất được xác lập quyền sử dụng hợp pháp không chỉ giúp người dân yên tâm an cư, lập nghiệp, mà còn tạo điều kiện khai thác hiệu quả giá trị tài sản. Thế nhưng, tại Lâm Đồng, thời gian qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực này lại bộc lộ nhiều bất cập.

Phản ánh từ người dân, doanh nghiệp và các đơn vị cơ sở cho thấy, tình trạng hồ sơ đất đai tồn đọng, trễ hạn diễn ra ở nhiều nơi. Thậm chí, có những hồ sơ bị "ngâm" nhiều tháng trời mà chưa có kết quả giải quyết cuối cùng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Đùng giải quyết thủ tục hồ sơ cho người dân tại địa bàn, trong đó có nhiều thủ tục về đất đai

Qua các đợt kiểm tra đột xuất của lãnh đạo UBND tỉnh tại cơ sở cho thấy nhiều vướng trong quy trình phối hợp. Tại một số địa bàn còn sự thiếu gắn kết giữa chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai với chính quyền cấp xã. Tình trạng "mạnh ai nấy làm", coi đơn vị mình như một "bầu trời riêng, không gian riêng", khiến hồ sơ của người dân bị đẩy qua đẩy lại không rõ nguyên nhân.

Thậm chí, có những trường hợp hồ sơ đã hoàn tất, đóng dấu xong xuôi nhưng lại bị để yên suốt vài tháng trời mà cán bộ không thông báo cho người dân lên nhận kết quả. Chưa kể, báo cáo số liệu từ một số đơn vị chuyên môn thiếu chính xác so với thực tế kiểm tra. Cùng với đó là tâm lý né tránh, ngại va chạm giữa các cấp thực thi đã vô tình đẩy cái khó về phía người dân và doanh nghiệp.

Mệnh lệnh dứt khoát từ người đứng đầu UBND tỉnh

Trước thực trạng này, ngày 29/9/2026, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã phát đi thông điệp mạnh mẽ.

Đó là kiên quyết chấn chỉnh, lập lại kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tuyệt đối không dung túng cho tình trạng trì trệ kéo dài. Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất tại cơ sở, kiên quyết thay thế, luân chuyển ngay những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (bìa phải) nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Khê

Trực tiếp chất vấn các đơn vị liên quan qua các buổi làm việc, hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn chấm dứt việc đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan hay báo cáo hình thức.

Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp tốt với các xã, phường và đặc khu, không xem mình là một lĩnh vực riêng. Hồ sơ làm xong phải trả cho bà con, bởi bà con là dân của mình. Nếu đơn vị nào tiếp tục để xảy ra trì trệ, đẩy hồ sơ lòng vòng, dứt khoát phải xử lý bằng công tác cán bộ, thay và luân chuyển ngay những trường hợp không đáp ứng yêu cầu. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Để cụ thể hóa quyết tâm này, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã ban hành văn bản chỉ đạo toàn diện. Theo đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Chủ tịch UBND các xã, phường, Đặc khu Phú Quý phải khẩn trương tự kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm toàn bộ danh mục hồ sơ quá hạn. Mỗi đơn vị, địa bàn báo cáo rõ nguyên nhân tồn đọng và lộ trình giải quyết từng trường hợp cụ thể về UBND tỉnh.

Người dân Đặc khu Phú Quý đến giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Song song đó, Văn phòng UBND tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Thanh tra tỉnh thành lập các tổ công tác kiểm tra, giám sát đột xuất. Trọng tâm giám sát nhắm thẳng vào trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó và đội ngũ cán bộ trực tiếp thụ lý hồ sơ.

Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh cũng được đề nghị tăng cường kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên ngành nông nghiệp và môi trường trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực.

Chuyển biến rõ nét và nỗ lực "làm sạch" dữ liệu đất đai

Sự vào cuộc quyết liệt, nói đi đôi với làm của lãnh đạo UBND tỉnh đã nhanh chóng tạo ra hiệu ứng tích cực rõ rệt. Khi các đoàn kiểm tra đột xuất được triển khai và kỷ cương hành chính được siết chặt, guồng máy giải quyết thủ tục từ tỉnh đến cơ sở bắt đầu chuyển động mạnh mẽ.

Chỉ sau 2 tháng lãnh đạo tỉnh chấn chỉnh, công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại các địa bàn ở Lâm Đồng đã có nhiều chuyển biến

Theo ghi nhận từ ngành thuế tỉnh, chỉ sau 2 tháng chấn chỉnh, số lượng hồ sơ chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được khơi thông. Điều này đã kéo theo nguồn thu ngân sách từ thuế đất đai tăng vọt.

Có những ngày, số thu đạt từ 150 đến 200 tỷ đồng, thậm chí chạm mốc 350 tỷ đồng. Đây là một bước nhảy vọt so với giai đoạn chậm trễ trước đó. Đặc biệt, lượng đơn thư khiếu nại, phản ánh bức xúc của người dân liên quan đến thủ tục đất đai hiện hành đã giảm đi đáng kể.

Đến cuối tháng 11/2026, Lâm Đồng có hơn 1,433 triệu thửa đã đạt chuẩn tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”

Cùng với việc giải quyết hồ sơ tồn đọng, Lâm Đồng đang toàn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, nhằm tạo nền tảng quản lý minh bạch, hiện đại. Đến ngày 26/11/2026, Lâm Đồng đã phân loại dữ liệu của gần 2,18 triệu thửa đất tại 124 đơn vị hành chính cấp xã trên hệ thống VNPT-iLIS.

Trong đó, hơn 1,433 triệu thửa đã đạt chuẩn tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” (chiếm 65,82%), gần gấp đôi số thửa còn lại cần tiếp tục rà soát. Tỉnh cũng đã hoàn thiện dữ liệu đạt chuẩn cho hơn 1,43 triệu thửa đất (đạt 74,1%), vượt gần 10% chỉ tiêu tháng 11.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kích hoạt 6 tổ công tác chuyên trách bám sát cơ sở để đôn đốc các địa bàn chậm tiến độ. Đơn vị phối hợp tháo gỡ vướng mắc về chỉ tiêu quét hồ sơ, chiết xuất dữ liệu cho các địa phương.

Các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh Lâm Đồng đang tăng tốc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai

Trong thời gian còn lại của năm 2026 và sang năm 2027, ngành chức năng sẽ tiếp tục đo đạc, đồng bộ hóa dữ liệu địa chính theo địa giới hành chính mới. Quy trình đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu để rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi của người dân cũng sẽ được địa phương tích cực thực hiện.

Có thể thấy, việc kiên quyết lập lại kỷ cương hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Lâm Đồng không chỉ giải quyết bài toán thủ tục trước mắt, mà còn khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Khi "điểm nghẽn" đất đai được khơi thông bằng sự quyết liệt của người đứng đầu và sự đồng lòng của cả hệ thống, niềm tin của người dân và doanh nghiệp sẽ được củng cố, tạo động lực quan trọng để địa phương bứt phá phát triển bền vững.