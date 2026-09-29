Lâm Đồng quyết tâm không để chậm trễ dự án trọng điểm cản trở mục tiêu tăng trưởng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì cuộc họp với các đơn vị về tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn

Chiều 29/9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm 9 tháng năm 2026 trên địa bàn.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tham dự cuộc họp

Tham dự có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; cùng đại diện các sở, ban, ngành, chủ đầu tư các dự án.

Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bên trái); K' Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng (bên phải) tham dự cuộc họp

Trong năm 2026, Lâm Đồng có 21 công trình, dự án trọng điểm. Trong đó, có 13 dự án có vốn ngân sách nhà nước và 8 dự án vốn ngoài ngân sách.

Đối với 13 dự án có vốn ngân sách nhà nước, với tổng vốn 4.818 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 1.949 tỷ đồng, đạt 40,46%. Đối với 8 dự án vốn ngoài ngân sách, các chủ đầu tư đã và đang xác định "điểm nghẽn", từng bước khắc phục, đẩy nhanh tiến độ.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự cuộc họp

Theo đánh giá, tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn còn chậm. Nguyên nhân là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Một số địa phương còn lúng túng trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Nhiều dự án còn thiếu nguồn vật liệu xây dựng. Chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt trong việc theo dõi đôn đốc, giám sát các đơn vị thi công. Nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được xử lý kịp thời để đẩy nhanh tiến độ.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh

Tại cuộc họp, các sở, ngành, ban quản lý dự án (QLDA) báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án trọng điểm. Liên quan đến giải ngân vốn, ông Nguyễn Quang Tứ, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 báo cáo, năm 2026, đơn vị được giao 4 công trình trọng điểm, với tổng vốn 3.089 tỷ đồng. Đến nay, ban đã giải ngân 1.145 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch.

Khó khăn lớn nhất đơn vị gặp phải là công tác giải phóng mặt bằng, nhất là 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương. Chưa kể, thủ tục pháp lý điều chỉnh tổng mức đầu tư một số dự án còn chậm.

Ông Nguyễn Quang Tứ, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 báo cáo tiến độ các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư

"Đơn vị đề xuất tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các địa phương thuộc 2 tuyến cao tốc tập trung thực hiện dứt điểm giải phóng mặt bằng. Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn thiện hồ sơ đánh giá hiệu quả bô xít, cũng như phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở bố trí tái định cư các dự án", ông Tứ đề xuất.

Báo cáo về công tác giải ngân, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 3 Hà Sỹ Sơn cho biết, năm 2026, đơn vị được giao 5 dự án, với tổng vốn khá lớn. Về cơ bản, tiến độ các dự án bám theo đúng kế hoạch đơn vị đã xây dựng trình lãnh đạo tỉnh. Ban cam kết sẽ giải ngân đạt mức cao nhất nguồn vốn tỉnh bố trí năm 2026.

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 3 Hà Sỹ Sơn đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ và cam kết giải ngân hết nguồn vốn bố trí mà tỉnh giao cho đơn vị năm 2026

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Huỳnh Văn Minh thông tin, trong năm 2026, đơn vị được giao 1.798 tỷ đồng đối với 2 tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Đến nay, đơn vị đã giải ngân hơn 1.1034 tỷ đồng, đạt gần 62% kế hoạch.

Theo ông Minh, so với yêu cầu đề ra, tiến độ này vẫn còn chậm. Ngoài nguyên nhân khách quan, công tác phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với các địa phương trong thời gian qua chưa thật sự nhuần nhuyễn, còn đùn đẩy.

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Huỳnh Văn Minh cam kết giải ngân hết nguồn vốn bố trí mà tỉnh giao cho đơn vị năm 2026

"Hiện nay, hạn chế này đang được đơn vị tập trung khắc phục và đã có sự chuyển biến. Trung tâm đang tập trung nhân lực để đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ phê duyệt công tác bồi thường. Đối với những hộ dân chưa đồng ý giá, các xã tiếp tục vận động. Riêng những hộ đã vận động nhiều lần mà cố tình không bàn giao mặt bằng, buộc phải cưỡng chế", ông Minh đề xuất.

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng nhấn mạnh, để đẩy nhanh tiến độ các dự án, Lâm Đồng phải đồng bộ từ mặt bằng; năng lực, quyết tâm của chủ đầu tư; sự phối hợp nhịp nhàng giữa các địa phương, sở, ngành; quá trình điều hành của các ban QLDA.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu chủ đầu tư cần kiên quyết hơn đối với đơn vị thi công, tránh thực trạng đùn đẩy nhau

"Bây giờ, các ban QLDA không đổ thừa cho giải phóng mặt bằng nữa. Riêng một số tuyến cao tốc, những điểm ưu tiên đã được bàn giao mặt bằng xong. Chủ đầu tư cần kiên quyết hơn đối với đơn vị thi công, tránh thực trạng đùn đẩy nhau", Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng đề nghị.

Liên quan đến tiến độ các dự án trọng điểm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung cho rằng, "điểm nghẽn" nhất hiện nay đối với các dự án cao tốc là trách nhiệm nhà thầu. Công tác phối kết hợp trong việc đôn đốc, giải quyết tình trạng nhà thầu chậm trễ, yếu kém cũng là vấn đề đáng bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Lưu Văn Trung đề nghị giữa các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, dứt khoát trong công tác giải phóng mặt bằng

"Chúng ta phải kiên quyết trong vấn đề này nếu không muốn tái diễn chậm trễ trong đầu tư công. Giữa các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, dứt khoát trong công tác giải phóng mặt bằng", Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Lưu Văn Trung đề nghị.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, vấn đề lớn nhất trong thực hiện các dự án trọng điểm hiện nay vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Lâm Đồng sẽ tập trung quyết liệt đối với công tác này.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, tới đây, Lâm Đồng sẽ kiên quyết trong công tác giải phóng mặt bằng, xử lý các nhà thầu yếu kém

Tới đây, đối với những trường hợp tỉnh đã vận động nhiều lần nhưng cố tình chây ỳ, không đồng thuận, Lâm Đồng sẽ kiên quyết thực hiện cưỡng chế. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết, đối với những nhà đầu tư yếu kém, nếu không rút kinh nghiệm và có sự thay đổi, Lâm Đồng sẽ đề xuất Thủ tướng, Trung ương hủy hợp đồng và xử lý theo quy định. Bởi vì hiện nay, tại một số tuyến cao tốc của tỉnh, nhiều địa phương đã bàn giao phần lớn mặt bằng nhưng nhà thầu không chịu triển khai.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, kết quả triển khai các công trình, dự án trọng điểm sẽ tạo động lực lớn cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” năm 2026 và các năm tiếp theo của Lâm Đồng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương xác định cụ thể mục tiêu, khối lượng công việc, sản phẩm đầu ra và tiến độ thực hiện trong quý IV/2026

UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương rà soát việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở này, các đơn vị xác định cụ thể mục tiêu, khối lượng công việc, sản phẩm đầu ra và tiến độ thực hiện trong quý IV/2026 của từng dự án theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiên cứu, thực hiện gắn mục tiêu triển khai các công trình, dự án trọng điểm với việc đánh giá KPI từ quý IV/2026. Công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, theo dõi, đôn đốc, bảo đảm tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm phải được tăng cường thường xuyên.

Trong quá trình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, Lâm Đồng cần ưu tiên tập trung nguồn lực cho 2 tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương. Đến ngày 15/10/2026, cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đối với 2 dự án này.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân báo cáo tiến độ một số dự án do đơn vị làm chủ đầu tư tại cuộc họp

Đối với tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu nhà đầu tư, các đơn vị thi công cam kết tiến độ, khối lượng, sản lượng thi công cụ thể từng tháng đến hết năm 2026. Các cấp, ngành phải thật sự sâu sát, quyết liệt trong giám sát, kiểm tra các công việc của chủ đầu tư và các nhà thầu ngay trong quá trình triển khai dự án.

Đối với tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, các địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các trường hợp còn lại. Các sở, ngành nghiên cứu tăng cường nhân lực cấp tỉnh hỗ trợ xã trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 Phan Thanh Hoàng báo cáo tiến độ các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư

Người đứng đầu Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định, áp lực về tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm rất lớn. Trong khi đó, kết quả triển khai các công trình, dự án trọng điểm sẽ tạo động lực lớn cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tinh thần, trách nhiệm và nguồn lực cao nhất, quyết liệt triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026 với kết quả cao nhất. Tất cả cùng quyết tâm không để chậm trễ trong đầu tư công làm ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng và sự phát triển chung của tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Lâm Đồng là hơn 21.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 25/9, toàn tỉnh giải ngân hơn 9.855 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch vốn.

Cụ thể, vốn chuyển tiếp từ năm 2025 qua giải ngân hơn 2.642/4.940 tỷ đồng, đạt 53,48%. Nguồn vốn năm 2025 đã giải ngân 7.212/16.345 tỷ đồng.