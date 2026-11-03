Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Đầu tư xây dựng đường giao thông vào Tiểu khu 181, xã Đam Rông 2

Tập trung khắc phục các điểm nghẽn

Sau 10 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội Lâm Đồng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; bộ máy sau sắp xếp từng bước ổn định, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được quan tâm. Bước vào quý IV, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Trong lĩnh vực đầu tư công, tỉnh đã bố trí vốn, ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân. Đồng thời, 9 lãnh đạo sở, ngành được phân công trực tiếp xuống công trường để tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm; các tổ công tác cũng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là những dự án đầu tư ngoài ngân sách, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh và nâng công suất hoạt động.

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Đến ngày 27/10, toàn tỉnh giải ngân hơn 11.500 tỷ đồng, đạt khoảng 54% kế hoạch vốn. Năm 2026, Lâm Đồng xác định 21 công trình, dự án trọng điểm, gồm 13 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 8 dự án ngoài ngân sách, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, đô thị, du lịch, công nghiệp và đường sắt tốc độ cao.

Bên cạnh nỗ lực của địa phương, Lâm Đồng tiếp tục kiến nghị Trung ương tháo gỡ 5 điểm nghẽn trong tổng số 8 kiến nghị đã rà soát, liên quan đến khoáng sản, năng lượng, giao thông và hỗ trợ doanh nghiệp. Đáng chú ý, tỉnh đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù phát triển ngành công nghiệp bô-xít - alumin - nhôm, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản tại các khu vực chồng lấn với khu dân cư, đất sản xuất; đồng thời kiến nghị hỗ trợ nguồn lực hoàn thiện 2 dự án cao tốc.

Việc phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình xử lý các vướng mắc, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

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Tăng tốc trong những tháng còn lại

Năm 2026, Lâm Đồng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp, ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy; cụ thể hóa nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra. Riêng quý IV, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng từ 12,88% trở lên.

Dự án sản xuất năng lượng tái tạo được triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh

Trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nâng chất lượng sản phẩm OCOP; tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp, năng lượng tái tạo, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và nghiên cứu thành lập khu kinh tế đặc biệt.

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Cùng với đó, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển du lịch gắn với các giá trị văn hóa đặc trưng, trong đó chú trọng tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Đối với đầu tư công, tỉnh xác định quý IV là giai đoạn nước rút, phấn đấu giải ngân đạt 95% kế hoạch vào cuối năm 2026 và hoàn thành 100% vào ngày 31/1/2027. Nguồn lực được ưu tiên cho các công trình giao thông trọng điểm, nhất là 2 tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương và 4 dự án giao thông liên vùng dự kiến khởi công trong tháng 11/2026.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (đứng giữa) yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk R’lấp khẩn trương rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân và triển khai giải pháp khắc phục

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp làm việc với địa phương, tập trung vào những chỉ tiêu chậm tiến độ, đơn vị có kết quả thấp và các dự án còn vướng mắc.

Việc kiểm tra phải gắn với hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở; những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được xử lý ngay, chậm nhất trong 3 ngày làm việc. Đối với nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị phải xác định rõ cơ quan xử lý, thời hạn hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh. Quá trình thực hiện phải bảo đảm thực chất, không làm thay, không gây phiền hà và không yêu cầu cơ sở lập báo cáo trùng lặp.

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