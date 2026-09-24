Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành cơ bản khám sức khỏe toàn dân trước 30/11

Quang cảnh cuộc họp

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh, kết nối trực tuyến đến điểm cầu các địa phương, đơn vị y tế trên toàn tỉnh.

Theo báo cáo, đến ngày 19/9/2026, toàn tỉnh có khoảng 2.642.206 người, chiếm 67,7% dân số, có thông tin, dữ liệu liên quan đến khám sức khỏe từ đầu năm 2026. Trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi có 368.373 người; người từ 6 đến dưới 18 tuổi có 769.505 người; người trên 18 tuổi có 1.504.328 người. Dự kiến đến hết quý III/2026, tỷ lệ này đạt khoảng 70%.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lang Biang - Đà Lạt Trần Thị Chúc Quỳnh trao đổi về công tác khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn

Tại buổi làm việc, các địa phương phản ánh những khó khăn trong quá trình triển khai. Nhiều địa phương cho biết còn lúng túng trong xác định nguồn kinh phí và thực hiện thủ tục lựa chọn đơn vị khám; trong khi năng lực của các Trung tâm Y tế còn hạn chế, nhất là việc tổ chức khám tại thôn cho người dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Một số địa phương đề xuất mở rộng phương án lựa chọn các phòng khám tư nhân có đủ năng lực, điều kiện tham gia khám sức khỏe cho người dân, qua đó tăng khả năng đáp ứng về nhân lực, cơ sở vật chất và tiến độ thực hiện.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh, kết nối trực tuyến đến điểm cầu các địa phương, đơn vị y tế trên toàn tỉnh

Trao đổi, hướng dẫn tại buổi làm việc, các sở, ngành đề nghị địa phương chủ động lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm đúng quy định; đồng thời, tăng cường phối hợp giữa chính quyền cơ sở và các cơ sở y tế để tổ chức khám thuận lợi, hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu, UBND cấp xã khẩn trương hoàn tất trình tự, thủ tục lựa chọn đơn vị tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng chưa được khám theo hướng dẫn của Sở Tài chính; đẩy nhanh tiến độ tổ chức khám sức khỏe toàn dân theo kế hoạch.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh công tác khám sức khỏe toàn dân

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các địa phương phải chủ động liên hệ với các sở, ngành để được hướng dẫn kịp thời; đồng thời, trao đổi với những địa phương đã triển khai hiệu quả để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.

Với mục tiêu đến ngày 30/11/2026 cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương tập trung cao độ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, quyết liệt tháo gỡ từng điểm nghẽn, bảo đảm người dân được tiếp cận và thụ hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo chủ trương của tỉnh.