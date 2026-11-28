Ngày 28/11, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Nhiều chỉ tiêu đạt kết quả khả quan, trong đó thu ngân sách nhà nước ước đạt 35.600 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2025 và vượt mục tiêu kế hoạch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 20,05%. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc, toàn tỉnh dự kiến đón 25,11 triệu lượt khách, hoàn thành mục tiêu thu hút trên 25 triệu lượt khách đề ra từ đầu năm.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trong năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 4.300 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 100.000 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 28.600 đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đáng chú ý, tỉnh đã rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho 319/365 dự án tồn đọng kéo dài, với tổng vốn khoảng 219.000 tỷ đồng. Trong đó, 52 dự án đã chính thức đi vào hoạt động, 45 dự án khác đang tái khởi động xây dựng.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho giai đoạn cuối năm.

Với 32 ngày còn lại của năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn hệ thống chính trị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công việc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất với tinh thần “không có ngày nghỉ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu kết luận hội nghị.

Ông Hồ Văn Mười cũng yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí nhân lực, điều kiện làm việc; tăng cường chia sẻ, điều tiết nhân sự hỗ trợ những địa phương còn thiếu. Người đứng đầu cơ sở phải kịp thời phản ánh khó khăn theo tinh thần “khó đâu báo cáo ngay tại đó” để UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Đối với nhiệm vụ năm 2027, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động bắt tay xây dựng kịch bản tăng trưởng ngay từ thời điểm này. Cơ quan Thống kê tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện kịch bản trước giữa tháng 12/2026.

Kịch bản tăng trưởng cần được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm mục tiêu phát triển khả quan cho cả nhiệm kỳ, đồng thời tạo cơ sở để các cơ quan, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu tháng 1/2027.