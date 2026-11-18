Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với BHXH Lâm Đồng

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh Đặng Hồng Tuấn cho biết, trong 10 tháng năm 2026, công tác phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực.

Giám đốc BHXH Lâm Đồng Đặng Hồng Tuấn báo cáo kết quả tại buổi làm việc

Toàn tỉnh có trên 328.000 người tham gia BHXH, đạt 99% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, BHXH bắt buộc có hơn 276.400 người, đạt 99,6% kế hoạch; BHXH tự nguyện có trên 51.600 người, đạt 96,1% kế hoạch.

Đối với BHTN, số người tham gia đạt hơn 247.300, bằng 99,95% kế hoạch, chiếm gần 14% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,1% dân số, tương ứng gần 3,2 triệu người tham gia. Toàn tỉnh có 44/124 xã, phường, đặc khu hoàn thành và vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao.

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Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 8.729 tỷ đồng, bằng 79,4% kế hoạch, tăng 12,62% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng qua tài khoản ngân hàng đạt 84,51%, vượt 1,51 điểm phần trăm so với chỉ tiêu.

Trong 10 tháng, BHXH tỉnh đã giải quyết chế độ cho hơn 121.586 lượt người hưởng BHXH, BHTN, với tổng số tiền 1.838 tỷ đồng; phối hợp thực hiện khám, chữa bệnh BHYT cho hơn 4,6 triệu lượt người, với chi phí hơn 2.318 tỷ đồng.

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Một trong những vấn đề được quan tâm là nguy cơ gián đoạn tham gia BHYT của gần 62.300 người dân tộc thiểu số khi chính sách hỗ trợ trước đây hết thời hạn từ ngày 1/11/2026. Trước tình hình này, BHXH tỉnh đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 68/2025/NQ-HĐND, kịp thời duy trì chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho nhóm đối tượng này.

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Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, trong đó phấn đấu nâng tỷ lệ bao phủ BHYT lên 95,5% (cần phát triển thêm khoảng 47.600 người tham gia), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, khẩn trương cập nhật các nhóm đối tượng thụ hưởng theo nghị quyết sửa đổi của HĐND tỉnh; tham mưu chính sách hỗ trợ đóng BHYT phù hợp với quy định mới của Trung ương. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, nhất là tại các địa bàn có tỷ lệ bao phủ còn thấp.

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BHXH tỉnh cần phối hợp với cơ quan thuế, công an và chính quyền cấp xã rà soát người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chậm đóng, trốn đóng. Cùng với đó, theo dõi sát chỉ tiêu bao phủ tại 124 xã, phường, đặc khu, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải pháp đối với những địa phương chưa đạt tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát quỹ khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm sử dụng an toàn, hiệu quả; duy trì việc tra cứu thông tin BHYT qua căn cước công dân, VNeID tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh và đẩy mạnh liên thông dữ liệu theo quy định.