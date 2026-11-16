Lâm Đồng quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cao tốc

Đối với dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, đến ngày 12/11, các đơn vị chức năng đã bàn giao cho chủ đầu tư 593,58 ha, tương đương 95,56% tổng diện tích thu hồi toàn dự án

Tính đến ngày 12/11/2026, diện tích mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư tại dự án Bảo Lộc - Liên Khương đạt 95,56%, dự án Tân Phú - Bảo Lộc đạt 85,69% diện tích đã được phê duyệt, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm.

Nhiều địa phương hoànthành giải phóng mặt bằng

2 dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và Tân Phú - Bảo Lộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, kết nối giao thông và mở rộng không gian phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương.

Ông Lê Văn Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng thông tin, đến ngày 12/11/2026, dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có tổng diện tích đất thu hồi 621,128 ha, liên quan đến 2.520 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Đến nay, diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư đạt 593,58 ha, tương đương 95,56% tổng diện tích thu hồi toàn dự án.

Đặc biệt, nhiều địa phương có tuyến cao tốc đi qua đã nỗ lực hoàn thành bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai dự án. Trong đó, xã Hòa Ninh, xã Di Linh và xã Bảo Thuận đều đạt tỷ lệ bàn giao 100% diện tích mặt bằng thuộc phạm vi dự án trên địa bàn. Phường 1 Bảo Lộc cũng đạt 99,3% tổng diện tích thu hồi; thực tế ngoài thực địa đã bàn giao 100% mặt bằng, kể cả trường hợp người dân chưa nhận tiền nhưng đồng ý cho đơn vị thi công san ủi.

Đơn vị nhà thầu thi công các hạng mục thuộc dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Đây là kết quả từ sự chủ động của chính quyền cơ sở trong tổ chức thực hiện các bước kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; đồng thời tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải thích chính sách để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án và quyền lợi chính đáng của mình.

Đối với dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 64,9 km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài 53,9 km. Tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn tỉnh là 426 ha, gồm 103,38 ha đất rừng và 322,62 ha đất của các hộ dân. Dự án liên quan đến 932 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai xuống tận vườn gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Đến ngày 12/11/2026, tổng diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư đạt 231,17 ha, bằng 85,69% tổng diện tích được phê duyệt (269,773 ha) và 71,65% tổng diện tích đất thu hồi của dự án (322,62 ha).

Mặc dù còn những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đơn giá bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và xác định nguồn gốc đất, các địa phương đang tập trung rà soát từng trường hợp, phân loại cụ thể để có giải pháp xử lý phù hợp. Đối với những trường hợp còn kiến nghị, chính quyền phối hợp với các cơ quan chuyên môn trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, giải thích chính sách; đồng thời thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định đối với những trường hợp không chấp hành.

Phát huy sự đồng thuận của người dân

Trong quá trình triển khai dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, xã Đạ Tẻh 2 là một trong những địa phương có kết quả vận động người dân bàn giao mặt bằng đáng ghi nhận. Với chiều dài tuyến đi qua địa bàn khoảng 18 km, tổng diện tích đất phải thu hồi 132,4 ha, liên quan đến 2 tổ chức và 155 hộ gia đình, công tác GPMB đặt ra nhiều yêu cầu đối với chính quyền địa phương.

Dù còn luyến tiếc nhưng nhiều hộ dân xã Đạ Huoai vì lợi ích chung đã nhận đền bù, cưa hạ vườn sầu riêng để phục vụ thi công dự án cao tốc đi qua địa bàn

Ông Hồ Văn Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 2 cho biết, xác định GPMB là nhiệm vụ quan trọng, địa phương đã tập trung chỉ đạo hội đồng bồi thường, GPMB phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai đầy đủ các bước theo quy định. Từ kiểm đếm, xác lập hồ sơ đến xây dựng, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đều được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Nhờ kiên trì tuyên truyền, vận động và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đến nay, 154/155 hộ gia đình tại địa phương đã đồng thuận nhận bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 99,3%. Đặc biệt, khu vực Đạ Bin đã đạt 100% với 33/33 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Xã Đạ Tẻh 2 tổ chức đối thoại với các tầng lớp Nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận của người dân khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Theo ông Hồ Văn Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 2, sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB. Chính quyền xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách, đồng thời tập trung giải quyết những kiến nghị còn tồn tại, bảo đảm quyền lợi của người dân và tiến độ chung của dự án.

Không chỉ tại Đạ Tẻh 2, công tác GPMB ở các địa phương khác cũng đang được tập trung tháo gỡ. Tại dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, một số vị trí còn vướng mắc liên quan đến giá bồi thường, đất tranh chấp, hành lang giao thông và bố trí tái định cư. Tại dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, các kiến nghị của người dân về đơn giá bồi thường, hỗ trợ ổn định đời sống và điều kiện tái định cư tiếp tục được rà soát, xử lý theo quy định.

Hàng ngàn người dân vùng dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương đi qua đã di dời tài sản, công trình kiến trúc để các đơn vị nhà thầu sớm triển khai thi công

Để đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các địa phương tiếp tục tập trung hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt các phương án bồi thường còn lại, đẩy nhanh chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tổ chức bàn giao mặt bằng theo từng vị trí ưu tiên thi công. Những trường hợp đã thống nhất bàn giao trước nhưng chưa hoàn tất thủ tục được khẩn trương rà soát, phối hợp hoàn thiện hồ sơ; những trường hợp cố tình không chấp hành được xử lý theo đúng trình tự pháp luật.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tặng quà, động viên kỹ sư, công nhân Tập đoàn Sơn Hải đang thi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc tại điểm cầu vượt Km110 (thuộc địa giới Phường 2 Bảo Lộc)

Với khối lượng công việc còn lại không nhỏ, yêu cầu đặt ra là các địa phương phải tiếp tục phát huy trách nhiệm, chủ động phối hợp, không để những vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Cùng với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ngành và chính quyền cơ sở, sự đồng thuận, chia sẻ của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để sớm hoàn thành công tác GPMB, tạo mặt bằng sạch cho 2 dự án cao tốc triển khai đúng tiến độ, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối giao thông cho Lâm Đồng trong thời gian tới.