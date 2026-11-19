Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phát biểu

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung nhấn mạnh, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền. Đây là những nội dung, chính sách xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, phân bổ nguồn lực và giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, sự chuẩn bị của UBND tỉnh, các cơ quan trình và công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, điều hành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đoàn Chủ tọa kỳ họp

Không để nghị quyết chậm đi vào cuộc sống

Trước hết, UBND tỉnh cần khẩn trương chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết ngay sau khi có hiệu lực; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và nguồn lực bảo đảm. Những nội dung thuộc trách nhiệm cấp tỉnh phải được giải quyết dứt điểm ở cấp tỉnh; những vấn đề thuộc cơ sở cần có hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện để cấp xã chủ động thực hiện. Không để tình trạng nghị quyết đã ban hành nhưng chậm đi vào cuộc sống do lúng túng trong triển khai, thiếu phối hợp hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với các nghị quyết về tài chính, ngân sách, đất đai, tài nguyên và những chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, cần tổ chức thực hiện ngay, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả từng nguồn lực. Những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện phải được phát hiện sớm, xử lý kịp thời theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo và đề xuất phương án giải quyết cụ thể.

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, hoạt động của chính quyền cơ sở và việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công. Hoạt động giám sát phải đi đến kết quả cuối cùng, chỉ rõ những vướng mắc, trách nhiệm và kiến nghị giải pháp khả thi; đồng thời lắng nghe ý kiến cử tri để kịp thời phản ánh đến HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Các đại biểu thông qua chương trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung cho rằng, thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn.

Do đó, UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương cần tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, chú trọng tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo. UBND tỉnh cần khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ trình HĐND tỉnh xử lý các văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời gửi các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, bảo đảm thời gian thẩm tra và trình kỳ họp theo quy định.