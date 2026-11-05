Lâm Đồng: Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn các dự án trọng điểm

Cử lãnh đạo xuống tận công trường

Trong giai đoạn nước rút hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, Lâm Đồng xác định giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách và tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm là những nhiệm vụ ưu tiên.

Lâm Đồng quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn tại các dự án trọng điểm.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, 9 tháng năm 2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 54% kế hoạch. Khối lượng công việc và nguồn vốn cần giải ngân trong những tháng cuối năm còn lớn, đòi hỏi các sở, ngành, địa phương phải tập trung triển khai quyết liệt.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị rà soát tiến độ từng công trình, dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, trách nhiệm của từng cơ quan và thời hạn hoàn thành.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cử 9 Phó Giám đốc thuộc Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực tiếp xuống các công trình, dự án trọng điểm, phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu tháo gỡ vướng mắc.

Giải pháp này nhằm tăng cường phối hợp giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với chủ đầu tư và địa phương, kịp thời xử lý khó khăn ngay tại công trường, hạn chế tình trạng hồ sơ phải chuyển qua nhiều cấp.

Năm 2026, Lâm Đồng xác định 21 công trình, dự án trọng điểm (13 dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và 8 dự án ngoài ngân sách) tập trung vào các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, đô thị, du lịch, công nghiệp và đường sắt tốc độ cao.

Siết trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ

Theo phân công: Lãnh đạo Sở Xây dựng tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến quy hoạch, thủ tục đầu tư, thẩm định thiết kế và tiến độ thi công; lãnh đạo sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp giải quyết các vấn đề về đất đai, thủy lợi, môi trường thuộc thẩm quyền. Riêng lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp xử lý vướng mắc về nguồn gốc đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Sau gần 5 năm gián đoạn vì thiếu vốn, tuyến tránh phía Nam Bảo Lộc dài hơn 15km đang được thi công trở lại.

Việc lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực tiếp làm việc tại công trường giúp rút ngắn thời gian trao đổi, thống nhất phương án xử lý. Tuy nhiên, giải pháp này không nhằm làm thay trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án hay nhà thầu mà tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đồng thời chấn chỉnh các đơn vị chậm tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xác định cụ thể tiến độ từng nhiệm vụ, tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại, không để ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đối với các dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư và nhà thầu phải rà soát năng lực thi công, tập trung nhân lực, thiết bị và phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vướng mắc phát sinh.

Việc đưa lãnh đạo sở, ngành trực tiếp xuống công trường thể hiện quyết tâm của Lâm Đồng trong tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.