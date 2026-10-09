Lâm Đồng quyết liệt nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2026, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và quyền lợi của người dân

Đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 93,5%, thấp hơn 1,6 % so với chỉ tiêu được giao là 95,1%, tương ứng còn thiếu khoảng 86.865 người tham gia. Toàn tỉnh có 73/124 xã chưa hoàn thành chỉ tiêu.

Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh yêu cầu các địa phương chia thành 3 nhóm để triển khai giải pháp phù hợp. Đối với 51 địa phương đã đạt hoặc vượt chỉ tiêu, cần duy trì số người tham gia, rà soát thẻ sắp hết hạn và kịp thời vận động gia hạn.

Với 61 địa phương còn thiếu dưới 5%, phải giao cụ thể số người cần phát triển theo tuần, tháng; lập danh sách từng thôn, tổ dân phố và nhóm đối tượng chưa tham gia. Riêng 12 địa phương còn thiếu trên 5% phải xây dựng kế hoạch chuyên đề, phân công trách nhiệm cụ thể và thường xuyên đánh giá tiến độ, tập trung phát triển khoảng 32.408 người còn thiếu.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phương án, kinh phí hỗ trợ đối với người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng từ ngày 1/11/2026, nhằm tránh gián đoạn quyền lợi bảo hiểm y tế và giảm tỷ lệ bao phủ.

Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường tuyên truyền về quyền lợi, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn ảnh hưởng đến việc tham gia và duy trì bảo hiểm của người dân.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm hàng tuần rà soát, đối chiếu dữ liệu dân cư và dữ liệu người tham gia bảo hiểm y tế, xác định rõ số người còn thiếu, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Qua đó, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2026, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và quyền lợi của người dân.