Lâm Đồng quyết liệt hoàn thành khám sức khỏe miễn phí cho người dân trong tháng 11

Các địa phương khẩn trương, quyết liệt triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục khẩn trương, quyết liệt, tập trung cao độ triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo tại Công văn số 16172 và Công văn số 16529 của UBND tỉnh. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”.

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các địa phương triển khai tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Trong đó, xã Hàm Thuận là địa phương có cả tỷ lệ khám sức khỏe cao và số lượng người dân được khám nhiều.

Các địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe cao gồm các xã Quảng Khê, Sơn Điền, Lạc Dương và Đạ Tẻh 3. Các địa phương có số lượng người dân được khám nhiều gồm: phường Xuân Hương - Đà Lạt, xã Đức Trọng, phường Phú Thủy và xã Đức Lập.

Ngành y tế phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe, bảo đảm chất lượng. (Ảnh: Đặng Hiền)

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình một số địa phương triển khai chậm, kết quả khám sức khỏe cho người dân còn thấp. Các địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe thấp gồm xã Tân Lập, xã Tuyên Quang, xã Hàm Liêm, phường Bình Thuận và xã Sơn Mỹ. Các địa phương có số lượng người dân được khám ít gồm các xã Đông Giang, Phan Sơn, Đạ Huoai 3, La Dạ và xã Bảo Lâm 4.

Để đẩy nhanh tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường, đặc khu quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, thôn và tổ dân phố.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân đi khám cần được thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận thông tin và tham gia khám sức khỏe đầy đủ theo quy định.

Lâm Đồng tập trung triển khai chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị khám, chữa bệnh để bố trí địa điểm, thời gian khám phù hợp, kể cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ. Đồng thời, huy động lực lượng tại cơ sở, các hội, đoàn thể hỗ trợ tiếp đón, phân luồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, hiệu quả để người dân đi khám đầy đủ, đúng lịch. Những địa phương triển khai chậm cần học tập kinh nghiệm từ các địa phương thực hiện tốt, kịp thời khắc phục hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch.

Lâm Đồng bảo đảm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong tháng 11/2026

Đối với Sở Y tế, UBND tỉnh giao tiếp tục theo dõi tiến độ, kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền; đồng thời tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị chậm tiến độ.

Sở Y tế cũng được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh động viên đội ngũ nhân viên y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí nhanh chóng, bảo đảm chất lượng. Ngành y tế cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong tháng 11/2026.