Lâm Đồng quyết liệt đẩy tiến độ dự án cao tốc trọng điểm

Chiều 14/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo tiến độ triển khai hai dự án cao tốc trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến ngày 14/9, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) hai dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và Tân Phú - Bảo Lộc tiếp tục được tập trung triển khai, tạo điều kiện thực hiện các hạng mục thi công theo kế hoạch.

Đối với dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, trong tổng số 2.515 hồ sơ cần phê duyệt, đã hoàn thành phê duyệt 2.465 hồ sơ, đạt 98% số hộ và 88,97% diện tích cần phê duyệt.

Tổng diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư đạt 506,46ha, tương đương 81,54% tổng diện tích thu hồi.

Một số vị trí ưu tiên đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 100%, như nút giao Tân Châu do Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện và đoạn Km162+000 - Km162+500 tại xã Bảo Thuận.

Báo cáo tình hình triển khai dự án tại buổi làm việc.

Công tác chi trả bồi thường cũng được đẩy mạnh. Đến nay, 2.228 hộ đã được chi trả với tổng kinh phí hơn 2.727 tỷ đồng, đạt 90,4% số hộ, 84,65% số tiền và 70,7% diện tích đã được phê duyệt.

Về giải ngân, đến ngày 14/9, vốn đầu tư công đã gửi Kho bạc Nhà nước giải ngân 475,2/895 tỷ đồng, đạt 53,1%.

Đối với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, phương án bồi thường, GPMB đã được phê duyệt đối với 916/931 hồ sơ, đạt 98,4% số hộ và 61,62% diện tích cần phê duyệt.

Tổng diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư đạt 126,23ha. Công tác chi trả bồi thường được thực hiện đối với 561 hộ, với tổng kinh phí hơn 683,5 tỷ đồng.

Vốn giải ngân đạt 536/1.229,4 tỷ đồng, tương đương 43,6% kế hoạch.

Theo đánh giá tại buổi làm việc, công tác GPMB hai dự án đang được tập trung triển khai, nhất là tại các vị trí ưu tiên phục vụ thi công. Các địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ, chi trả bồi thường, bố trí tái định cư và vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo,

Sau khi nghe các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc liên quan đến GPMB, bố trí và giải ngân vốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ GPMB, nhất là tại các vị trí ưu tiên, tạo điều kiện triển khai thi công dự án theo kế hoạch.

Các đơn vị được yêu cầu chủ động phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; bảo đảm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của dự án.

Đối với công tác bố trí và giải ngân vốn, ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ nhu cầu vốn, tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân của từng nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, chủ động đề xuất, bố trí nguồn vốn phù hợp, bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích và sát tiến độ thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý không để xảy ra tình trạng thiếu vốn làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, đồng thời hạn chế tối đa việc bố trí vốn nhưng không giải ngân hết, phải điều chuyển hoặc kéo dài thời gian thực hiện.

Ngay sau buổi làm việc, Văn phòng UBND tỉnh sẽ ban hành thông báo kết luận, xác định cụ thể từng nhiệm vụ, phần việc, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Trên cơ sở đó, các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm các nhiệm vụ được giao hoàn thành đúng yêu cầu, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn hai dự án cao tốc trọng điểm trên địa bàn tỉnh.