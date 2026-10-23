Lâm Đồng: Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia

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Theo Báo cáo số 15685/SNNMT-NTM của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến thời điểm hiện tại, việc triển khai các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang bộc lộ nhiều bất cập, chưa được triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Hai điểm nghẽn lớn: Chỉ tiêu giảm nghèo và giải ngân vốn

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh, Lâm Đồng đặt mục tiêu tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 1,0-1,5%/năm, trong đó tỷ lệ nghèo đa chiều đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2,0-3,0%.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường phải làm đầu mối, tập trung theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng Kế hoạch số 12182/KH-UBND ngày 27/7/2026. Tổng hợp kết quả chính thức, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/12/2026.

UBND các xã, phường, đặc khu phải huy động tổng lực, khẩn trương tổ chức rà soát đảm bảo phản ánh đúng thực trạng đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, công văn nhấn mạnh trách nhiệm tại các địa bàn có tỷ lệ nghèo còn cao như: Quảng Hòa, Phan Sơn, Quảng Trực, Tuy Đức, Quảng Tân, Tà Đùng, La Dạ, Sơn Điền, Hàm Thạnh, Tuy Phong và các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cấp ủy, chính quyền địa phương tại các khu vực này phải bám sát, phân tích chi tiết từng nhóm nguyên nhân nghèo, tập trung tối đa nguồn lực và giải pháp hỗ trợ thiết thực.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng và tính chính xác của số liệu rà soát.

Vốn giải ngân: Con số báo động

Đây là nội dung được UBND tỉnh đặc biệt phê bình. Dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo, một số địa phương nỗ lực và đạt tỷ lệ giải ngân cao như: Bảo Lâm, Tà Đùng, Nhân Cơ, Tánh Linh, Cát Tiên 3... được UBND tỉnh biểu dương, nhưng bức tranh chung vẫn rất chậm:

Nguồn vốn năm 2025 chuyển qua năm 2026: Mới chỉ giải ngân đạt 23,72% (198,3 tỷ đồng / 835 tỷ đồng). Trong đó, có 21/197 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 10% và có tới 99/197 chủ đầu tư chưa giải ngân.

Nguồn vốn giao năm 2026: Tỷ lệ giải ngân mới đạt 7,75% (64,1 tỷ đồng / 827,8 tỷ đồng). Có 86/147 chủ đầu tư chưa giải ngân.

Lấy hiệu quả sử dụng vốn làm thước đo cán bộ

Trách nhiệm chưa giải ngân thuộc về Giám đốc, Thủ trưởng các chủ đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh phê bình nghiêm khắc các chủ đầu tư chưa thực hiện theo chỉ đạo và yêu cầu: Khẩn trương giải ngân hết 100% nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026. Đồng thời, có văn bản cam kết tiến độ giải ngân theo từng tháng và cả năm 2026, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, theo dõi theo Thông báo số 1401/TB-UBND ngày 09/10/2026.

Giám đốc, Thủ trưởng các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân gắn liền với kết quả đầu ra, hiệu quả sử dụng vốn và mức độ cải thiện đời sống người dân. Đây sẽ là căn cứ chủ yếu để đánh giá, điều hành và phân bổ vốn trong các năm tiếp theo.

Đối với chỉ tiêu nông thôn mới, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường sau khi Trung ương giao chỉ tiêu cụ thể sẽ tham mưu báo cáo và đề xuất điều chỉnh, đồng thời chủ trì xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh.

Đối với một tỉnh nông nghiệp trọng điểm như Lâm Đồng, việc giải ngân chậm các chương trình MTQG không chỉ là con số tài chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân. Đặc biệt, nguồn vốn giảm nghèo và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số nếu được lồng ghép hiệu quả với các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn sẽ tạo ra giá trị bền vững, giúp người dân thoát nghèo từ chính tư liệu sản xuất, thay vì chỉ hỗ trợ ngắn hạn. Yêu cầu rà soát “chi tiết từng nhóm nguyên nhân nghèo” chính là cơ hội để định hướng lại mô hình sinh kế theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị nông sản./.