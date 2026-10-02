Lâm Đồng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án dưới 50% kế hoạch vốn

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, năm 2026, đơn vị được bố trí hơn 1.903 tỷ đồng cho 19 dự án. Đến nay, đơn vị đã giải ngân hơn 693 tỷ đồng, đạt 36,41%. Trong đó, nguồn vốn kéo dài mới giải ngân hơn 101 tỷ đồng trong tổng số hơn 592 tỷ đồng, đạt 17,1%.

Một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, gồm: dự án Nâng cấp tuyến ĐT721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600 đạt 24,41%; dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 1, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản đạt 49,95%; dự án Xây dựng thay thế 5 cầu yếu đạt 30,16%; dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 27 đoạn Km83+000 đến Km106+000 đạt 32,95%.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 Nguyễn Quang Tứ nêu ý kiến

Một số dự án khởi công mới và dự án chuẩn bị đầu tư có tỷ lệ giải ngân rất thấp như: dự án Xây dựng Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng mới giải ngân 0,65%; dự án Xây dựng Khoa Sản thuộc Bệnh viện Nhi Lâm Đồng đạt 3,05%. Các dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 55; nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ nút giao Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Đình Quân đến đường Cam Ly - Phước Thành và xây dựng hồ chứa nước Tam Bố, Đarnew chưa giải ngân...

Đối với 2 dự án cao tốc đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tỷ lệ giải ngân chung mới đạt 5,94%. Trong đó, dự án xây dựng đường bộ Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đạt 3,07%; dự án xây dựng đường bộ Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đạt 9,39%. Việc giải ngân nguồn vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hạ tầng kỹ thuật của 2 dự án vẫn gặp khó khăn do còn vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư, thiết kế kỹ thuật, vật liệu xây dựng, bãi đổ thải và các điều kiện thanh toán.

Đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, tổng kế hoạch vốn năm 2026 hơn 1.970 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 1.165 tỷ đồng, đạt 59,15%. Tuy nhiên, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 50%, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm đạt 48,51%; khu vực Lạc Dương đạt 41,78% và khu vực Đạ Huoai đạt 41,79%.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã báo cáo tiến độ từng dự án, phân tích nguyên nhân giải ngân chậm và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Những khó khăn chủ yếu tập trung ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục xác định nguồn gốc đất, phê duyệt giá đất; thiếu vật liệu san lấp, vị trí đổ thải; chất lượng hồ sơ tư vấn còn hạn chế; một số nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị và năng lực tài chính còn yếu.

Một số dự án mới hoàn thành thủ tục đầu tư hoặc đang lựa chọn nhà thầu nên chưa đủ điều kiện giải ngân.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các chủ đầu tư xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khẩn trương xây dựng lại tiến độ thực hiện và giải ngân chi tiết cho từng dự án theo tuần, tháng; xác định rõ khối lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và bãi đổ thải; đẩy nhanh nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng.

Đối với các nhà thầu thi công chậm, chủ đầu tư phải yêu cầu bổ sung nhân lực, máy móc, tổ chức thêm mũi thi công; trường hợp tiếp tục vi phạm tiến độ phải xử lý nghiêm theo hợp đồng.

Các chủ đầu tư phải thường xuyên rà soát khả năng giải ngân của từng dự án, kịp thời đề xuất điều chuyển vốn từ dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khối lượng và nhu cầu vốn. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả giải ngân; tuyệt đối không để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo điều kiện để các dự án đẩy nhanh tiến độ trong những tháng còn lại của năm; phấn đấu giải ngân cao nhất kế hoạch vốn năm 2026 nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và phòng, chống thất thoát, lãng phí.