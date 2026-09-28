Lâm Đồng quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Kiến Đức

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - K57, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tiến thành đào thực địa tại thôn 16, xã Kiến Đức

Trước đó, từ thông tin do ông Nguyễn Ngọc Dũng (người dân địa phương) và các cựu chiến binh cung cấp, UBND xã Kiến Đức, Ban CHQS xã Kiến Đức phối hợp với Đội K75, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xác minh, khảo sát vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ (chưa xác định được danh tính).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã quy tập nhiều di vật như: khăn quàng cổ, áo mưa, tăng bộ đội, khuy và dây bao xe.

Bước đầu xác định đây là hài cốt của liệt sĩ hi sinh khoảng thời gian 12/1975, đơn vị D 1/E 205 tác chiến tại địa bàn xã Kiến Đức (chưa xác định được danh tính).

Vị trí, số mẫu tại thực địa

Ngay sau khi hoàn tất công tác cất bốc, hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk R'lấp để bảo quản và thực hiện các thủ tục khác theo quy định.

Sau khi hoàn tất công tác cất bốc, hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk R'lấp

Việc tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cựu chiến binh và Nhân dân trong việc cung cấp thông tin.

Đây cũng là kết quả thiết thực hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tri ân những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.