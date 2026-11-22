Một góc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (ảnh tư liệu)

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích hơn 2.940 ha, nằm trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt (2.800 ha) và một phần xã Hiệp Thạnh (52,76 ha). Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm sẽ đón khoảng 4 triệu lượt khách với nhu cầu lưu trú đạt khoảng 11.800 phòng. Tầm nhìn đến năm 2050, con số này dự kiến tăng lên khoảng 4,98 triệu lượt khách và 14.500 phòng lưu trú, với quy mô dân số trong khu vực khoảng 6.500 người.

Để bảo vệ cảnh quan rừng, mặt nước và đa dạng sinh học, tỉnh Lâm Đồng áp dụng các chỉ tiêu kiểm soát không gian kiến trúc nghiêm ngặt. Cụ thể, mật độ xây dựng gộp toàn khu và khu dịch vụ du lịch không vượt quá 25%; khu đô thị dịch vụ du lịch tối đa 40%. Toàn bộ các công trình trong khu du lịch bị khống chế tầng cao tối đa không quá 5 tầng, ưu tiên kiến trúc thấp tầng, phân tán theo địa hình nhằm hạn chế tối đa việc san gạt hay che chắn tầm nhìn.

Không gian chức năng của khu du lịch được tổ chức lấy hồ Tuyền Lâm và rừng phòng hộ làm khung xanh, chia thành các phân khu chính: Khu hành chính, Khu trung tâm dịch vụ công cộng, Khu đô thị - dịch vụ du lịch, các Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, Khu vui chơi giải trí - hội nghị (MICE), Khu sân golf, Khu du lịch tâm linh (Thiền viện Trúc Lâm), hệ thống công viên công cộng ven hồ và vùng sản xuất nông nghiệp sinh thái.

Điểm nhấn đáng chú ý trong đồ án quy hoạch lần này là định hướng phát triển kinh tế đêm và kinh tế tầm thấp (ảnh tư liệu)

Điểm nhấn đáng chú ý trong đồ án quy hoạch lần này là định hướng phát triển kinh tế đêm và kinh tế tầm thấp. Hoạt động kinh tế đêm sẽ tập trung tại khu vực phía Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc hồ với các dịch vụ mua sắm cao cấp, ẩm thực, giải trí 24/7 cùng các chương trình trình diễn nghệ thuật, ánh sáng trên mặt hồ.

Đối với kinh tế tầm thấp (không gian bay dưới 1.000m), quy hoạch định hướng phát triển dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi bay (eVTOL), trực thăng, cũng như ứng dụng drone trong vận chuyển hàng hóa, giám sát môi trường và an ninh. Bãi đáp taxi bay và trung tâm điều khiển drone sẽ đặt tại khu trung tâm đón tiếp.

Phấn đấu đến năm 2030, Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm trở thành điểm đến mang tầm quốc tế (ảnh tư liệu)

Về hạ tầng kỹ thuật, khu du lịch sẽ phát triển hệ thống giao thông xanh theo mô hình “bãi đỗ cửa ngõ - trung chuyển xe điện - kết nối điểm đến”, nhằm hạn chế ô tô cá nhân đi sâu vào vùng lõi cảnh quan. Khu vực cũng quy hoạch kết nối tuyến đường sắt đô thị từ ga Đà Lạt đến ga hồ Tuyền Lâm tại đồi Robin, cùng 4 bến thủy nội địa phục vụ du lịch mặt nước.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng nhấn mạnh nguyên tắc quản lý chặt chẽ quỹ đất, tuyệt đối không hợp thức hóa các sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng (kể cả các trường hợp chưa qua thanh tra, kiểm tra). Đối với các dự án đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, việc điều chỉnh hay triển khai đầu tư chỉ được xem xét sau khi có kết luận chính thức và hoàn tất khắc phục vi phạm theo quy định pháp luật.

Theo quy hoạch, phấn đấu đến năm 2030, Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm trở thành điểm đến mang tầm quốc tế với các sản phẩm du lịch chủ đạo: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí công nghệ cao… Mục tiêu dài hạn, sẽ xây dựng nơi đây trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và Quốc tế.