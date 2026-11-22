Đức Trọng được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho toàn tỉnh Lâm Đồng trong những thập niên tới. (Ảnh: Tư liệu)

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 5543/QĐ-UBND ngày 21/11/2026 phê duyệt Quy hoạch chung xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã, với quy mô 14.877,79 ha (148,78 km²), thời hạn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, Đức Trọng được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, xanh và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, đô thị hành chính và thương mại quốc tế. Đây cũng là địa phương được xác định giữ vai trò trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng, kết hợp phát triển đô thị hành chính.

Mục tiêu đến năm 2030, toàn xã phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại III, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian công nghiệp và xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Dân số dự báo khoảng 98.000 người vào năm 2030 và tăng lên khoảng 160.600 người vào năm 2050.

Ba phân vùng phát triển, tạo động lực đô thị

Một trong những nội dung đáng chú ý của quy hoạch là tổ chức không gian phát triển theo chiến lược liên kết vùng, với cấu trúc ba phân vùng.

Trong đó, phân vùng 1 là lõi đô thị nén, trung tâm hành chính, thương mại và công cộng tại khu vực Liên Nghĩa cũ, quy mô khoảng 2.968 ha. Khu vực này được định hướng phát triển đô thị hóa mật độ cao theo tiêu chí đô thị loại III, tái cấu trúc không gian hiện hữu, di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm và dự trữ quỹ đất xây dựng quần thể hành chính - quảng trường cấp tỉnh.

Cao tốc Liên Khương - Prenn nối xã Đức Trọng dài gần 20 km tới chân đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Đáng chú ý, quy hoạch dành quỹ đất dự trữ từ 150 - 500 ha tại phía tây phân vùng lõi Liên Nghĩa để hình thành trung tâm hành chính cấp tỉnh. Khu vực này được thiết kế thành quần thể các cơ quan hành chính, chính trị, gắn với quảng trường trung tâm và không gian giao tiếp công cộng cấp vùng.

Phân vùng 2 là đô thị sân bay và logistics, quy mô khoảng 673 ha, định hướng phát triển cảng cạn ICD, Trung tâm logistics Đức Trọng, kho vận, chuỗi cung ứng lạnh và các dịch vụ hậu cần gắn với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Khu vực này đóng vai trò thu gom, sơ chế và trung chuyển hàng hóa cho toàn vùng Tây Nguyên trước khi xuất khẩu.

Phân vùng 3 là đô thị sinh thái, công nghiệp sạch và đổi mới sáng tạo Phú Hội, quy mô khoảng 11.236 ha. Định hướng phát triển các khu công nghiệp tập trung, nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng công nghệ cao kết hợp nghiên cứu, phát triển sản phẩm; đồng thời bảo vệ không gian đất lâm nghiệp và cảnh quan tự nhiên.

Đầu tư đồng bộ hạ tầng, phát triển đô thị xanh

Về giao thông, quy hoạch định hướng kết nối Đức Trọng với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, quốc lộ 20, quốc lộ 27, các tuyến đường tỉnh 724, 728 và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Hệ thống đường nội khu, đường liên xã và các tuyến đường cảnh quan ven sông Đa Nhim cũng được quy hoạch nhằm mở rộng không gian đô thị, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực.

Khu vực trung tâm Liên Nghĩa được quy hoạch là hạt nhân đô thị, tập trung các chức năng hành chính, thương mại và dịch vụ công cộng

Trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư, Trung tâm logistics Đức Trọng có quy mô 212 ha, tổng vốn dự kiến hơn 2.004 tỉ đồng; cảng cạn ICD Đức Trọng quy mô 10 ha, vốn dự kiến hơn 76 tỉ đồng. Ngoài ra còn có các dự án quần thể Trung tâm hành chính tỉnh, hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, hạ tầng điện và giao thông.

Quy hoạch cũng chú trọng bảo vệ hành lang sinh thái sông Đa Nhim, phát triển hai tuyến đường cảnh quan ven sông, công viên cây xanh và không gian công cộng. Đối với khu vực Phú Hội, định hướng kiểm soát mật độ nhà kính, nhà màng, dành quỹ đất tự nhiên để trồng cây xanh, tạo vùng đệm sinh thái.

Về tổ chức thực hiện, UBND xã Đức Trọng được giao công bố công khai quy hoạch, lập hồ sơ cắm mốc và xây dựng kế hoạch triển khai trình UBND tỉnh ban hành. Các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.