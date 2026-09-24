Lâm Đồng: Quốc lộ 28B tiếp tục sạt lở đá xuống đường

Hiện trường sạt lở. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 24/9, Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn thông tin, do ảnh hưởng mưa kéo dài, vào rạng sáng cùng ngày, Quốc lộ 28B tại Km31 vị trí khu vực đèo Đại Ninh và Km39 vị trí khu vực dưới chân đèo đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá xuống đường. Ngoài ra, trên tuyến đường còn 4 vị trí khác có nguy cơ sạt lở cao. Tại hiện trường, một khối lượng đất, đá tràn ra hết một làn đường.

Hiện trường sạt lở. (Clip Công an cung cấp)

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Phan Sơn đã có mặt tại hiện trường sạt lở đặt cảnh báo và xử lý lượng đất, đá sạt lở tràn xuống đường. Cảnh sát giao thông chốt trực tại các điểm sạt lở và phân luồng cho các phương tiện đi qua khu vực sạt, lở.

Trước đó, Quốc lộ 28B cũng đã xảy ra nhiều điểm sạt lở trong nhiều ngày.