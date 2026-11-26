Xã Quảng Phú (Lâm Đồng) trên hành trình đổi mới, phát triển với mô hình chính quyền mới sau sáp nhập. (Ảnh: CHẤN HƯNG)

An cư gắn với sinh kế

Nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, mái dột mỗi khi trời mưa, bà Bùi Thị Hằng ở thôn Phú Xuân chưa từng nghĩ gia đình có điều kiện xây dựng nhà mới. Tuổi cao, sức khỏe giảm sút, bà không còn đủ sức làm những công việc nặng nhọc. Thu nhập chủ yếu từ việc đào măng đem bán, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn khiến mong muốn cải thiện nơi ở luôn phải gác lại.

Bà Bùi Thị Hằng ở thôn Phú Xuân vui mừng chứng kiến căn nhà mới của gia đình dần hình thành.

Niềm vui đến khi gia đình bà được địa phương hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà ở. Từ khoản kinh phí này, gia đình bắt đầu mua vật liệu, làm móng, từng bước triển khai công trình. “Gia đình tôi khó khăn, tuổi cũng cao rồi nên muốn làm lại căn nhà mà không có tiền. Nay được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ, tôi mừng lắm. Chỉ mong nhà sớm xây xong để có chỗ ở chắc chắn hơn, những ngày mưa không còn lo nước dột”, bà Hằng chia sẻ.

Cùng với nguồn lực hỗ trợ và sự nỗ lực của gia đình, ông Y’Pin đã xây dựng được căn nhà mới khang trang, ổn định cuộc sống.

Ở cùng địa phương, từng thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống gia đình ông Y’Pin chủ yếu dựa vào làm rẫy, làm ruộng, trồng bắp và chăm sóc khoảng 1.000 cây cà-phê. Được hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng nguồn thu từ cà-phê được mùa, được giá, ông vay mượn thêm người thân để xây dựng nhà ở. Dù vẫn còn khoản nợ phải trả, nhưng căn nhà mới đã giúp gia đình ổn định nơi sinh hoạt, yên tâm lao động sản xuất.

Từ nguồn hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều hộ nghèo, cận nghèo tại Quảng Phú đang có cơ hội ổn định nơi ở, thoát nghèo bền vững.

Theo báo cáo kết quả công tác giảm nghèo 9 tháng đầu năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, địa phương có 21 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 1,36 tỷ đồng. Trong đó, 7 căn thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ 80 triệu đồng/căn; Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 10 căn, mỗi căn 60 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng hỗ trợ 2 căn, mỗi căn 80 triệu đồng và Công an xã hỗ trợ 2 căn, mỗi căn 90 triệu đồng.

Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Phú, nhiều nguồn lực hỗ trợ được trao tận tay cho các hộ nghèo, góp phần đẩy nhanh tiến độ xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Phú Tô Thùy Trang cho biết, công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được triển khai từ nhiều nguồn lực. Bên cạnh các chương trình mục tiêu quốc gia, Quỹ Vì người nghèo, sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng đã giúp nhiều gia đình có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ Ủy ban nhân dân xã, các tổ chức, đơn vị huy động nguồn lực hỗ trợ những hộ còn khó khăn về nhà ở, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.

Kết quả thực chất, bền vững

Hiệu quả hỗ trợ sinh kế ở thôn Phú Xuân còn được thể hiện qua mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Ông Y’Teng HMóc từng thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống dựa vào trồng cà-phê và làm thuê. Vườn cà-phê thường thiếu nước tưới vào mùa khô, gia đình thiếu vốn đầu tư nên ông phải đi phụ hồ để trang trải sinh hoạt. Được địa phương hỗ trợ một con bò giống, ông dành thời gian chăm sóc, phát triển chăn nuôi. Bò sinh sản, tạo thêm nguồn lực cho gia đình. Ông tiếp tục đầu tư khoan giếng, chủ động nước tưới, cải thiện điều kiện sản xuất cà-phê.

Ngôi nhà mới dự kiến khoảng 800 triệu đồng của ông Y’Teng HMóc ở thôn Phú Xuân đang được hoàn thiện khang trang.

Nhờ nỗ lực lao động và điều kiện sản xuất thuận lợi hơn, thu nhập bình quân của gia đình tăng từ 2-3 triệu đồng/tháng lên khoảng 5 triệu đồng/tháng. Năm 2024, gia đình ông thoát nghèo. Hiện ông tập trung chăm sóc vườn cà-phê, phát triển chăn nuôi, tích góp và vay thêm vốn xây dựng căn nhà mới, dự kiến kinh phí khoảng 800 triệu đồng.

“Bây giờ gia đình đã thoát nghèo, có điều kiện xây nhà mới, tôi mong những suất hỗ trợ sẽ được dành cho bà con còn khó khăn hơn mình. Ai cũng phải chăm chỉ làm ăn, có điều kiện thì giúp đỡ nhau để cùng vươn lên”, ông HMóc chia sẻ.

Theo Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 20/8/2026, tổng kinh phí chuyển nguồn sang năm 2026 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Quảng Phú là hơn 3,818 tỷ đồng. Trong đó, Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo được bố trí hơn 3,129 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương tiếp tục hỗ trợ các hộ khó khăn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Nhiều căn nhà đang được đầu tư xây mới thay thế những căn nhà dột nát, xuống cấp, giúp đồng bào Quảng Phú có điều kiện an cư, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú Ngân Thanh Hải cho biết, địa phương chú trọng lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp khả năng lao động và điều kiện sản xuất của từng hộ. Việc trao sinh kế được gắn với hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình thực hiện và khuyến khích người dân chủ động chăm sóc, phát triển sản xuất để nguồn hỗ trợ phát huy hiệu quả.

“Thời gian tới, địa phương tập trung nguồn lực, thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án được triển khai tại xã, nhất là nguồn vốn từ chương trình giảm nghèo bền vững, ưu tiên tạo sinh kế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao đời sống nhân dân”, ông Hải nhấn mạnh.

Quảng Phú sẽ ưu tiên các nguồn lực cho an cư và ổn định sinh kế, hướng đến giảm nghèo nhanh và bền vững.

Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Quảng Phú cho thấy, giảm nghèo bền vững phải bắt đầu từ nhu cầu thiết thực của người dân, lấy cải thiện điều kiện sống và nâng cao năng lực sản xuất làm trọng tâm. Nguồn lực hỗ trợ cần được phân bổ đúng đối tượng, gắn với hướng dẫn cụ thể và sự chủ động vươn lên của từng gia đình. Đây là cơ sở để địa phương giữ vững thành quả giảm nghèo, hạn chế nguy cơ tái nghèo, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững.