Lâm Đồng quán triệt, triển khai nghị quyết, kết luận của Trung ương

Các đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Tỉnh ủy, kết hợp trực tuyến với tổng số 148 điểm cầu, 17.227 đại biểu tham dự. Ngoài ra, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức cho 41 điềm cầu cơ sở xem trực tuyến trên hệ thống google meet với 1.812 cán bộ, đảng viên.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Tại các điểm cầu trực tuyến có lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 124 xã, phường, đặc khu.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (bên phải) và đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên trái) dự hội nghị

Hội nghị tập trung quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn được Trung ương thống nhất tại Hội nghị lần thứ tư; gắn với các chương trình, kế hoạch triển khai của tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nghị quyết về thu hút, trọng dụng nhân tài tại hội nghị

Theo chương trình hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ quán triệt 3 nghị quyết, gồm Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ quán triệt các nghị quyết tại hội nghị

Gắn với các nội dung trên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy triển khai Chương trình hành động số 47-CTr/TW ngày 15/10/2026 của Bộ Chính trị thực hiện các nghị quyết và kế hoạch của tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị

Về thu hút nhân tài và phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Chương trình hành động số 48-CTr/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng quán triệt Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh

Tiếp nối chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung quán triệt Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh; Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thu Tỉnh ủy quán triệt các nghị quyết về công tác cán bộ tại hội nghị

Đối với việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, hội nghị triển khai Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; Kế hoạch số 136-KH/TU của tỉnh về rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Các đại biểu còn được quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới và kế hoạch triển khai của tỉnh.

Quang cảnh điểm cầu tại hội trường Tỉnh ủy

Về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng quán triệt Quy định số 220-QĐ/TW về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Quy định số 221-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; Quy định số 225-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 212-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và các văn bản triển khai của tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại hội trường Tỉnh ủy

Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Việc nghiên cứu, học tập gắn với triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, đúng trọng tâm và tiến độ, theo tinh thần “học để làm, quán triệt để hành động”, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Dưới đây là hình ảnh các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị:

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng

Các đại biểu tham dự hội nghị tại phòng họp số 1, Tỉnh ủy Lâm Đồng

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Phòng họp số 1, Tỉnh ủy Lâm Đồng

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Chính Thành)

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Chính Thành)

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Chính Thành)

Quang cảnh học tập nghị quyết tại điểm cầu Công an tỉnh. (Ảnh: Tú Trâm)

Quang cảnh học tập nghị quyết tại điểm cầu Công an tỉnh. (Ảnh: Tú Trâm)

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết Võ THanh Bình cùng lãnh đạo UBND phường tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu phường Phan Thiết

Quang cảnh học tập nghị quyết tại điểm cầu Đảng ủy xã Tánh Linh. (Ảnh: Phan Thái Tùng)

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đức Lập theo dõi hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết

Cán bộ, đảng viên xã Cát Tiên tham dự hội nghị

Cán bộ, đảng viên xã Đạ Tẻh 3 tham dự hội nghị

Cán bộ, đảng viên xã Đạ Tẻh tham dự hội nghị

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Quảng Trực dự và theo dõi hội nghị

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đắk Mil dự và theo dõi hội nghị

Cán bộ, công chức xã Đắk Song dự và theo dõi hội nghị

Tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động UBND phường Phú Thủy tham dự hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy

Tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động UBND phường Phú Thủy tham dự hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy

Tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động UBND phường Phú Thủy tham dự hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy

Cán bộ, công chức xã Quảng Sơn dự và theo dõi hội nghị