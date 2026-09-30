Lâm Đồng quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (hàng đầu bên trái); Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu bên phải) tham dự hội nghị

Dự hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (hàng đầu bên phải); Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (hàng đầu bên trái) tham dự hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với 1 điểm cầu Tỉnh ủy, kết nối đến 145 điểm cầu đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, có 16.736 đại biểu tham dự.

Tham dự tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đang công tác tại khu vực trung tâm; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; ĐBQH chuyên trách; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (hàng đầu bên phải); Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (hàng đầu bên trái) tham dự hội nghị

Tại các điểm cầu trực tuyến có Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trong đó, tại 124 điểm cầu xã, phường, đặc khu, thành phần tham dự còn có bí thư chi bộ, lãnh đạo thôn, buôn, bon, tổ dân phố; cán bộ quản lý các trường học.

Theo chương trình, hội nghị diễn ra trong 1 ngày, tập trung vào các nội dung về công tác tư tưởng, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực và xây dựng lực lượng Công an tỉnh.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt các nội dung tại hội nghị

Trong chương trình buổi sáng, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; Kế hoạch số 08-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 132-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt các nội dung tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cùng các chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 2 nghị quyết; Nghị quyết số 17-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới và Kế hoạch số 127-KH/TU thực hiện nghị quyết; Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25/8/2026 của Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được phân công trình bày Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Chương trình số 45-CTr/TU thực hiện nghị quyết; Kết luận số 83-KL/TW về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.

Các đồng chí Tỉnh ủy viên tham dự hội nghị

Buổi chiều, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, chuyên đề toàn khóa và các kế hoạch triển khai thực hiện.

Đồng chí Phạm Thị Phúc cũng quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân; Kết luận số 58-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, cùng các kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị; tạo khí thế thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Trung ương và Tỉnh ủy đã đề ra.

Một số hình ảnh hội nghị:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết Võ Thanh Bình tham gia hội nghị quán triệt nghị quyết. (Ảnh: Minh Vân)

Cán bộ, đảng viên phường Phan Thiết tham gia quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị. (Ảnh: Minh Vân)

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (hàng đầu bên trái) tham dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy xã Đức Lập. (Ảnh: Dương Phong)

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy Nguyễn Hữu Thông tham gia học tập, quán triệt nghị quyết. (Ảnh: Minh Vân)

Cán bộ lão thành, hưu trí phường Phú Thủy tham gia hội nghị quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị. (Ảnh: Minh Vân)

Cán bộ, đảng viên xã Tuy Đức theo dõi hội nghị. (Ảnh: Dương Phong)

Điểm cầu xã Quảng Trực theo dõi hội nghị trực tuyến. (Ảnh: Dương Phong)

Cán bộ, đảng viên, người lao động xã Cư Jút tham gia học tập, quán triệt nghị quyết. (Ảnh: Đặng Hiền)

Cán bộ, đảng viên phường Xuân Hương - Đà Lạt tham gia học tập nghị quyết. (Ảnh: Diễm Thương)

Cán bộ, đảng viên phường Lâm Viên - Đà Lạt tham gia học tập, quán triệt nghị quyết. (Ảnh: Diễm Thương)

Tập thể cán bộ, viên chức phường Phú Thủy tham gia Hội nghị trực tuyến quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị. (Ảnh: Minh Vân)

Đảng ủy xã Quảng Sơn tham gia học tập, quát triệt nghị quyết. (Ảnh: Đặng Hiền)

Các đại biểu dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu xã Đức An. (Ảnh: Lê Phước)

Xã Cát Tiên tham gia học tập nghị quyết. (Ảnh: Hoàng Sa)

Cán bộ xã Phan Rí Cửa tham dự hội nghị

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng uỷ các Cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng sáng nay. (Ảnh: Chính Thành)

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Chính Thành)

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Chính Thành)