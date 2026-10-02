Lâm Đồng: Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R'Tih

Hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih đầu tháng 10. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)
Sắc vàng của hoa phượng nổi bật trên mặt nước hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)
Những hàng phượng vàng khoe sắc bên cầu treo Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) tạo nên khung cảnh thơ mộng vào mùa hoa. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)
Cầu treo Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) nổi bật với sắc vàng của hoa phượng tạo nên cảnh quan đặc trưng vào thời điểm đầu tháng 10. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)
Cầu treo Đắk R’Tih bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) giúp người dân qua lại thuận tiện. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)
Hoa phượng vàng nở rộ trên cầu treo Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)