Lâm Đồng: Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R'Tih

Chỉ nhỏ khoảng 1-2 cm, những quả ớt vàng cam này từng gây chú ý khi được nhắc đến với mức giá hàng trăm triệu đồng/kg. Hiện giống ớt có nguồn gốc từ Peru đã được trồng tại Việt Nam, có thể trồng trong chậu như cây cảnh và bắt đầu cho thu hoạch sau khoảng 3 tháng nếu được chăm sóc thuận lợi.