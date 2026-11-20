Người dân sử dụng Trạm dịch vụ công số của Trung tâm hành chính công phường Phan Thiết. (ẢNH: THANH HẢI)

Với quy mô hơn 86.000 nhân khẩu, yêu cầu làm thủ tục hành chính, cung cấp thông tin, bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn rất lớn. Vì vậy, phường khai thác công nghệ, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo được xem là giải pháp quan trọng giúp chính quyền xử lý công việc khoa học hơn, giảm áp lực cho cán bộ và tạo thuận lợi cho người dân.

Đưa công nghệ đến gần người dân

Một trong những dấu ấn mới của phường là việc trang bị Trạm dịch vụ công số, điểm dịch vụ tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ nhận dạng thông minh và nền tảng dữ liệu số. Thông qua căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản VNeID, người dân có thể tiếp cận, thực hiện một số thủ tục hành chính và tiện ích thiết yếu trong đời sống.

Trạm dịch vụ công số không đơn thuần là một thiết bị công nghệ được đặt tại cơ quan hành chính. Mô hình này góp phần thay đổi cách thức tương tác giữa chính quyền với công dân, từng bước chuyển từ phục vụ chủ yếu tại quầy sang kết hợp giữa hướng dẫn trực tiếp và tự phục vụ trên môi trường điện tử.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Phường (mặc áo đen, nhân viên phường) hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ khi làm dịch vụ công. (Ảnh: THANH HẢI)

Trước đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã đưa hệ thống ki-ốt tương tác thông minh vào hoạt động. Người dân có thể thao tác, quét giấy tờ bản gốc và tiếp cận các nội dung hướng dẫn khi đến giao dịch. Theo thông tin công bố của phường, hệ thống được đầu tư từ đầu tháng 7/2026 nhằm giảm thời gian chờ đợi, hỗ trợ tự động hóa một số khâu và nâng cao tính chuyên nghiệp trong làm thủ tục hành chính.

Địa phương cũng bố trí robot thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để hỗ trợ tra cứu thông tin, tìm hiểu quy trình và hướng dẫn thực hiện thủ tục. Đến tháng 8/2026, phường tiếp tục triển khai trợ lý AI hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh, mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ ra ngoài phạm vi trụ sở cơ quan nhà nước.

Việc liên tiếp đưa các giải pháp mới vào phục vụ thấy cách tiếp cận của phường đang chuyển từ “ứng dụng công nghệ trong nội bộ” sang “đưa công nghệ đến từng người sử dụng”. Giá trị của chuyển đổi số vì thế được thể hiện bằng những tiện ích dễ nhận biết như giảm việc đi lại, thuận lợi trong tra cứu, hạn chế kê khai lặp lại và rút ngắn thời gian hoàn thành hồ sơ.

Robot giúp người dân trong làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH HẢI)

Đây cũng là giải pháp hữu ích đối với người cao tuổi, người khuyết tật và những người còn hạn chế về kỹ năng số. Bên cạnh thiết bị tự động, lực lượng cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các Tổ Công nghệ số cộng đồng vẫn duy trì việc hỗ trợ trực tiếp, bảo đảm không để người dân gặp khó khăn vì chưa thành thạo công nghệ.

Theo báo cáo của phường, tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm là 20.127 hồ sơ, trong đó 18.558 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả làm thủ tục hành chính đạt 100%, tạo điều kiện lưu trữ, khai thác và tái sử dụng thông tin.

Xây dựng nền tảng công dân số

Một trong những kết quả nổi bật của phường là triển khai Đề án 06 và mô hình “Mỗi công dân, một danh tính số”. Theo số liệu mới nhất do địa phương cung cấp, số công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt 65.289 trong tổng số 66.929 người, tương đương 97%. Định danh doanh nghiệp đạt 628 trong tổng số 641 doanh nghiệp, tỷ lệ 98%; định danh cơ quan, tổ chức đạt 43 trong tổng số 48 đơn vị, tương đương 89%. Quan trọng hơn là giúp người dân biết sử dụng VNeID, VssID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và các tiện ích số khác trong đời sống hằng ngày.

Sau khi sắp xếp các tổ dân phố, Ủy ban nhân dân phường đã kiện toàn 18 Tổ Công nghệ số cộng đồng với 121 thành viên. Đây là lực lượng hỗ trợ trực tiếp tại khu dân cư, giữ vai trò kết nối giữa chính quyền, nền tảng công nghệ và người dân. Thành viên các tổ hướng dẫn tạo tài khoản, sử dụng định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện rủi ro trên không gian mạng.

Phường trang bị các công nghệ cho người dân. (Ảnh: THANH HẢI)

Qua đó, chuyển đổi số từng bước trở thành hoạt động của cộng đồng. Khi người dân có kỹ năng, các nền tảng số mới được sử dụng thường xuyên; khi dịch vụ trực tuyến mang lại lợi ích rõ ràng, thói quen giao dịch trên môi trường điện tử mới có thể hình thành bền vững.

Trong năm 2026 và thời gian tới, phường Phan Thiết xác định tiếp tục thực hiện phong trào “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”; xử lý các điểm nghẽn về dữ liệu, nền tảng và hạ tầng; nâng cấp hệ thống thông tin làm thủ tục hành chính; đẩy mạnh xác thực điện tử, chữ ký số và thanh toán trực tuyến.

Địa phương sẽ duy trì hoạt động của các Tổ Công nghệ số cộng đồng, mở rộng “Bình dân học vụ số”, đào tạo ứng dụng AI trong quản trị hành chính và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin. Việc đầu tư thiết bị, nền tảng mới sẽ gắn với khả năng vận hành, mức độ sử dụng và lợi ích thực tế, tránh chạy theo hình thức.

Cán bộ phường hướng dẫn người dân. (ẢNH: THANH HẢI)

Từ Trạm dịch vụ công số, kiosk tương tác đến robot và trợ lý AI, những mô hình đang được triển khai đã tạo nên diện mạo mới cho hoạt động hành chính ở cơ sở. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không nằm ở số lượng công nghệ được trang bị, mà ở mức độ hài lòng của người dân, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn và năng lực quản trị được nâng lên.

Bằng việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, phường Phan Thiết đang từng bước đưa tinh thần Nghị quyết 57 đi vào đời sống. Mỗi hồ sơ được giải quyết thuận tiện hơn, mỗi người dân sử dụng thành thạo một tiện ích số và mỗi cán bộ chủ động đổi mới cách làm đều là những kết quả cụ thể, góp phần xây dựng chính quyền số hiện đại, gần dân và phục vụ ngày càng tốt hơn.