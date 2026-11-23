Ngân hàng Vietcombank giới thiệu doanh nghiệp các gói dịch vụ tại hội nghị. (Ảnh: THANH HẢI)

Theo Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết, năm 2026, thu ngân sách ước đạt 529.803 triệu đồng/481.202 triệu đồng, bằng 110% dự toán tỉnh giao. Sản lượng khai thác hải sản khoảng 22.000/21.040 tấn, đạt tỷ lệ 104,56% kế hoạch năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 0,08%/năm.

Phường Phan Thiết hiện có 416 tàu cá chiều dài từ 6m trở lên được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia VNFishbase, 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đang hoạt động được lắp đặt thiết bị VMS. Bên cạnh đó, phường đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản.

Doanh nghiệp đặt câu hỏi cho lãnh đạo phường. (Ảnh: THANH HẢI)

Cũng trong năm, Phan Thiết đã tham gia đánh giá một sản phẩm mắm nêm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Seagull và sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Tính đến nay, trên địa bàn phường Phan Thiết có ba doanh nghiệp với tổng số 13 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận.

Phường Phan Thiết phối hợp Siêu thị Co.opmart tổ chức thành công “Tuần lễ người tiêu dùng phường Phan Thiết” hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, tham gia các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”.

Bên cạnh đó, phường đang từng bước nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn phường, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch, dịch vụ; đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh ban đêm, tạo thêm không gian hoạt động thương mại, văn hóa, giải trí, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, du khách.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THANH HẢI)

Với thông điệp “Chính quyền lắng nghe-Doanh nghiệp chia sẻ-Cùng tháo gỡ-Cùng phát triển”, Phan Thiết xác định đối thoại phải đi vào thực chất, lấy những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp làm trọng tâm. Nhiều doanh nghiệp đã đặt câu hỏi, kiến nghị chung quanh các lĩnh vực như đất đai, thuế, nước sạch, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ...

Ngoài tăng cường mối quan hệ đồng hành giữa chính quyền với doanh nghiệp, hội nghị tạo điều kiện để doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phản ánh trực tiếp những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; kịp thời trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp, đề xuất xử lý đối với những nội dung vượt thẩm quyền; đồng thời từng bước ứng dụng công cụ số để kết nối, tiếp nhận và theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết cho hay, doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh luôn có những đóng góp quan trọng. Mỗi doanh nghiệp phát triển, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả không chỉ tạo việc làm, thu nhập cho người lao động mà còn góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và tạo nên sức sống của đô thị.

Doanh nghiệp kiến nghị tại hội nghị. (Ảnh: THANH HẢI)

Phan Thiết xác định phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển là nhiệm vụ quan trọng, cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Chính quyền phải thật sự đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo trách nhiệm thực thi công vụ.

Cùng với cải thiện môi trường kinh doanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết Trần Nguyên Lộc cho hay, phường tiếp tục điều kiện tiếp cận các nền tảng công nghệ, phần mềm quản lý, thanh toán điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và những giải pháp kinh doanh phù hợp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường. Mỗi kiến nghị cần được ghi nhận, phân loại, có đầu mối theo dõi, xử lý và phản hồi không để đối thoại chỉ dừng lại ở việc lắng nghe.

Ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giải đáp kiến nghị cho doanh nghiệp. (Ảnh: THANH HẢI)

Thông qua hội nghị, các đơn vị giới thiệu năng lực, tìm hiểu nhu cầu thị trường, tìm kiếm đối tác và tăng cường sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau trên cơ sở chất lượng, hiệu quả và lợi ích hài hòa. Phát triển kinh tế là mục tiêu quan trọng, nhưng giá trị bền vững của một địa phương không chỉ được thể hiện qua sự phát triển về kinh tế, mà còn ở tình người, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Đồng chí Võ Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết cho biết, các đơn vị khẩn trương tổng hợp, phân loại toàn bộ ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp; xác định cơ quan, bộ phận chịu trách nhiệm tham mưu, thời hạn xử lý và kết quả phản hồi. Những nội dung vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để kiến nghị của doanh nghiệp bị bỏ sót hoặc kéo dài mà không có thông tin phản hồi.

Nhiều doanh nghiệp tham dự hội nghị. (Ảnh: THANH HẢI)

Bên cạnh đó, phường tiếp tục xây dựng chính quyền thân thiện, trách nhiệm, chuyên nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh đúng quy định pháp luật.

Câu lạc bộ Doanh nghiệp Nam Phan Thiết trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Ngoài ra, các phòng quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; tăng cường kết nối thương mại, xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm, phát triển du lịch, dịch vụ và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương.