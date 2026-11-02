Lâm Đồng: Phường Cam Ly-Đà Lạt đồng hành cùng người dân khám sức khỏe định kỳ

Người dân đi khám sức khỏe. (Ảnh: Ngọc Minh)

Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Y khoa Phương Nam và Khu điều trị cán bộ (Nội 2), Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được thăm khám, tư vấn và kiểm tra sức khỏe. Các nội dung khám gồm nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa cùng các xét nghiệm, cận lâm sàng theo chỉ định của bác sĩ.

Tại các điểm khám, đội ngũ y, bác sĩ tận tình hướng dẫn, thực hiện các nội dung kiểm tra sức khỏe và tư vấn những vấn đề liên quan tình trạng sức khỏe của người dân. Qua đó, giúp người dân chủ động phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý, kịp thời theo dõi, điều trị và có những điều chỉnh phù hợp trong sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Người dân đi khám sức khỏe. (Ảnh: NGỌC MINH)

Đối với người dân, chương trình không chỉ mang lại lợi ích thiết thực trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế mà còn góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ. Việc chủ động kiểm tra sức khỏe giúp mỗi người hiểu rõ hơn tình trạng cơ thể, phòng ngừa bệnh tật và bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình.

Phường Cam Ly-Đà Lạt phấn đấu 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe ít nhất một lần hằng năm. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; đồng thời từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Người dân trên địa bàn đi khám sức khỏe. (Ảnh: NGỌC MINH)

Với sự đồng hành của chính quyền địa phương và ngành y tế, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí năm 2026 tiếp tục lan tỏa thông điệp về ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng, hướng đến mục tiêu xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển bền vững.