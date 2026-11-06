Lâm Đồng phối hợp với Đồng Nai quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng dự Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao VQG Cát Tiên về địa phương quản lý

Dự buổi lễ có lãnh đạo TP Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Về phía tỉnh Lâm Đồng, tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng dự và theo dõi lễ chuyển giao VQG Cát Tiên về TP Đồng Nai quản lý

Theo Quyết định số 2058/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký, VQG Cát Tiên được chuyển giao từ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về UBND TP Đồng Nai quản lý.

Việc chuyển giao được thực hiện từ ngày 27/10/2026. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan. UBND TP Đồng Nai tiếp nhận và tổ chức quản lý theo quy định của pháp luật.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ công bố quyết định chuyển giao VQG Cát Tiên về TP Đồng Nai quản lý

Trong thời gian chưa có quyết định điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng, UBND TP Đồng Nai chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới VQG Cát Tiên, kể cả phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng.

VQG Cát Tiên có diện tích gần 72.000 ha, với hệ sinh thái đa dạng, ghi nhận hơn 1.700 loài động vật và hơn 1.600 loài thực vật. Nơi đây giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ rừng, điều tiết nguồn nước, bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai và duy trì cân bằng sinh thái khu vực.

Địa phận VQG Cát Tiên thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng đang đề xuất điều chỉnh về TP Đồng Nai

VQG Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2001. Khu đất ngập nước Bàu Sấu được công nhận là khu Ramsar năm 2005. Năm 2012, vườn được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Đến năm 2024, đây là VQG đầu tiên của Việt Nam được đưa vào Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, việc tiếp nhận VQG Cát Tiên không đơn thuần là tiếp nhận một diện tích rừng để quản lý, mà còn là trách nhiệm gìn giữ tài sản thiên nhiên vô giá của quốc gia cho hôm nay và các thế hệ mai sau. Thành phố trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ, người lao động đã tận tâm bảo vệ và phát triển vườn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại lễ công bố

Sau chuyển giao, TP Đồng Nai xác định bảo đảm hoạt động của VQG Cát Tiên ổn định, liên tục là nhiệm vụ trước mắt. Thành phố sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư hạ tầng, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý rừng. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn phá rừng, lấn chiếm đất và săn bắt động vật hoang dã cũng được tăng cường.

Một định hướng quan trọng là xây dựng đề án trình UNESCO công nhận VQG Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới. Thành phố đồng thời tiếp tục các chương trình bảo tồn, quản lý rừng bền vững, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái.

Các đại biểu dự và tham quan khu vực VQG Cát Tiên, TP Đồng Nai

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, bảo vệ rừng phải gắn với sự tham gia của cộng đồng và bảo đảm sinh kế cho người dân. Địa phương sẽ lan tỏa thông điệp không săn bắt, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã; đồng thời phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp sinh thái, đào tạo nghề và tạo việc làm. Quá trình thực hiện phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Ban Giám đốc VQG Cát Tiên phát huy trách nhiệm, đoàn kết, chủ động tham mưu giải pháp quản lý, bảo tồn phù hợp thực tiễn, đồng thời kế thừa những thành quả mà các thế hệ đi trước đã xây dựng.

Lãnh đạo TP Đồng Nai, các sở, ngành, đơn vị tham quan phòng trưng bày các tiêu bản động vật, thực vật tại VQG Cát Tiên