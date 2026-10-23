Lâm Đồng phối hợp rà soát, truy tìm tàu cá Quảng Ngãi chưa xác định được vị trí

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Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc phối hợp xác minh hai tàu cá trên nhằm tăng cường quản lý phương tiện khai thác thủy sản, kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, góp phần hạn chế nguy cơ vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cụ thể, tàu cá QNg-94355-TS dài 19,5 m, công suất 360 CV, hành nghề lưới kéo, từng hoạt động tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Theo thông tin do người nhà chủ tàu cung cấp, phương tiện bị hư máy, neo đậu ngoài khu vực cảng cá Thọ Quang, TP. Đà Nẵng, sau đó có thể bị phá nước và chìm vào khoảng cuối tháng 4/2026. Tuy nhiên, tình trạng thực tế của tàu vẫn cần được cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh để có cơ sở kết luận chính thức.

Đối với tàu cá QNg-98002-TS, phương tiện dài 21,7 m, công suất 380 CV, hành nghề lưới kéo, do ông Võ Công Tính làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Theo thông tin từ gia đình, tàu có thể đang hoạt động trên biển cùng 10 thuyền viên và kéo đôi với một tàu cá khác, nhưng chưa xác định được phương tiện đi cùng, vị trí hoạt động cũng như thời gian xuất bến.

Tàu được cho là đã rời vùng biển Quảng Ngãi từ khoảng tháng 6/2015, từng neo đậu tại cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng, sau đó chuyển ngư trường đến khu vực Hòn La (Quảng Trị) và Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). Đáng chú ý, giấy tờ liên quan của tàu đã hết hạn và phương tiện không duy trì thiết bị giám sát hành trình. Tín hiệu giám sát hành trình cuối cùng được ghi nhận vào lúc 3 giờ 04 phút ngày 27/9/2024, tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi tỉnh Quảng Trị.

Do những thông tin ban đầu chủ yếu dựa trên trình bày của người nhà chủ tàu, tình trạng thực tế của hai phương tiện chưa được xác định đầy đủ. UBND tỉnh Quảng Ngãi vì vậy đề nghị TP. Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp kiểm tra, xác minh, truy tìm tàu cá tại các cảng cá, khu neo đậu và ngư trường trên địa bàn.

Trên cơ sở đề nghị này, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các xã, phường ven biển, đặc khu Phú Quý và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xác minh, truy tìm tàu cá QNg-98002-TS tại các cảng cá, khu neo đậu và ngư trường thuộc địa bàn tỉnh.

Khi phát hiện phương tiện, các đơn vị phải kịp thời thông báo cho UBND tỉnh Quảng Ngãi thông qua Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Việc tăng cường phối hợp giữa các địa phương ven biển có ý nghĩa quan trọng trong quản lý, theo dõi hoạt động của tàu cá, nhất là những phương tiện chưa xác định được vị trí, hết hạn giấy tờ hoặc không duy trì thiết bị giám sát hành trình. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu, thực hiện nghiêm các quy định về khai thác thủy sản và phòng, chống khai thác IUU./.