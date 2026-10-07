Lâm Đồng phổ biến chính sách thuế mới, hỗ trợ người nộp thuế

Quang cảnh hội nghị phổ biến chính sách thuế mới, hỗ trợ người nộp thuế

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Hàm Thắng và phường Bắc Gia Nghĩa.

Tại hội nghị, các báo cáo viên phổ biến những nội dung mới tại các Nghị định số 252, 253, 254 và 255 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân cùng các thông tư hướng dẫn thi hành.

Nội dung tập trung vào những quy định có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; những điểm doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế cần lưu ý để thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh việc cập nhật chính sách, các bộ phận chuyên môn của Thuế tỉnh Lâm Đồng trực tiếp tiếp nhận, trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về thuế. Qua đó, giúp người nộp thuế nắm rõ quy định, hạn chế sai sót và chủ động hơn trong kê khai, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Một nội dung đáng chú ý tại hội nghị là việc giới thiệu các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm soát chứng từ, chuẩn hóa sổ sách kế toán và phòng ngừa rủi ro liên quan đến thuế, hóa đơn. Đây được xem là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, kế toán, giảm sai sót và từng bước thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số.

Phó Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Tuyết Ánh khẳng định ý nghĩa của việc phổ biến các chính sách thuế mới, nhằm kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế

Trong bối cảnh chính sách, pháp luật về thuế tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, việc cập nhật kịp thời và thực hiện đúng các quy định mới có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Không chỉ góp phần giảm chi phí tuân thủ và phòng ngừa rủi ro, việc nắm chắc chính sách còn giúp người nộp thuế chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua hội nghị, Thuế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục cụ thể hóa phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, đồng hành cùng người nộp thuế”, nâng cao chất lượng hỗ trợ và tạo thuận lợi để doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ, đúng quy định chính sách, pháp luật về thuế.