Lâm Đồng: Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031

Thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Phiên làm việc với sự chứng minh, điều hành của Hòa thượng Thích Giác Cảnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; chư vị Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II T.Ư; chư tôn đức Văn phòng II T.Ư, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn.

Đại diện chính quyền tham dự có ông Nguyễn Vĩnh Quảng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Khương Minh, Phó ban Tổ chức Kiểm tra Ủy ban MTTQVN tỉnh; cùng đại diện chính quyền sở tại.

Hòa thượng Thích Minh Nhật phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Minh Nhật cho biết Phật giáo tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập có hơn 600 ngôi tự viện, trên 3.000 Tăng Ni tu học, là cơ hội để Phật giáo đẩy mạnh công tác hoằng pháp lợi sinh, đưa ánh sáng đến với vùng sâu vùng xa, góp phần chăm lo cho đời sống của người dân.

“Đại hội lần này sẽ là tiền đề quan trọng để GHPGVN tỉnh Lâm Đồng bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm và khí thế mới, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN, đồng thời hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.”, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức nói thêm.

Trung ương Giáo hội tặng Bằng Tuyên dương công đức đến các cá nhân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

Tại phiên làm việc, đại biểu cũng được xem báo cáo tổng kết công tác Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại đức Thích Quảng Pháp, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự trình dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng.

Nhằm ghi nhận những thành quả đạt được của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng Trị sự đã trao Bằng tuyên dương công đức đến 8 tập thể và 62 cá nhân đã hoàn thành công tác Phật sự được giao; Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao tặng Bằng khen đến 1 tập thể và 23 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2022-2026; Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen đến 5 tập thể và 25 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Phật sự và an sinh xã hội.

Hòa thượng Thích Thanh Tân trình bày tham luận tại đại hội

Dịp này, các đại biểu cũng lắng nghe các tham luận: “Công tác Tăng sự trong thời đại mới – Chuyển đổi số và sứ mệnh Phật giáo tỉnh Lâm Đồng” do Hòa thượng Thích Thanh Tân trình bày; “Ứng dụng tinh thần lục hòa trong công tác vận động, quản lý và đưa các am thất tự phát ổn định sinh hoạt cùng Giáo hội tại tỉnh Lâm Đồng” (Hòa thượng Thích Viên Thanh),....

Trước toàn thể đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Tân đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022-2026 tuyên bố mãn nhiệm.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022-2026 tuyên bố mãn nhiệm

Thay mặt Tiểu ban Nhân sự, Hòa thượng Thích Minh Nhật trình danh sách nhân sự suy cử Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031 đến toàn thể đại hội.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn thay mặt Chủ tọa đoàn lấy ý kiến biểu quyết của đại hội, với sự thống nhất 100% của các đại biểu tham dự.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra vào sáng mai, 22-9

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cũng thông qua danh sách đề cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031 kết thúc sau phát biểu đúc kết của Hòa thượng Thích Minh Nhật.

Sáng mai, 22-9, vào lúc 7 giờ 45 phút, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Toàn cảnh phiên đại hội