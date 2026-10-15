Lâm Đồng phê duyệt danh mục 4 nhiệm vụ “đổi mới sáng tạo”. (Ảnh:minh họa)

Danh mục gồm 4 nhiệm vụ, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển các chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể trên địa bàn tỉnh; đồng thời thúc đẩy bảo hộ và phát triển thương hiệu đối với các sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng.

Đối với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển các chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Nhiệm vụ có thời gian thực hiện 18 tháng, tổng kinh phí dự kiến tối đa 2 tỉ đồng.

Kết quả dự kiến gồm báo cáo đánh giá tình trạng pháp lý, chủ sở hữu hoặc tổ chức quản lý, phạm vi bảo hộ và tình hình sử dụng các chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện hồ sơ thực hiện thủ tục pháp lý tại Cục Sở hữu trí tuệ và giấy chứng nhận đối với các nhãn hiệu theo nhiệm vụ.

Nhiệm vụ tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Sầu riêng Lâm Đồng: Nhiệm vụ có thời gian thực hiện 24 tháng, tổng kinh phí dự kiến tối đa 2,5 tỉ đồng. Nội dung tập trung điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất và kinh doanh sản phẩm phục vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận; xác định danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, điều kiện về nguồn gốc địa lý, đặc tính sản phẩm, bộ tiêu chí chứng nhận và phương pháp đánh giá, kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu, hướng tới đăng ký tại Trung Quốc.

Nhiệm vụ tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Bơ Lâm Đồng: Với thời gian thực hiện 20 tháng và tổng kinh phí dự kiến tối đa 1,5 tỉ đồng, nhiệm vụ hướng đến hoàn thiện các nội dung phục vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Bơ Lâm Đồng, từ điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh đến xác định danh mục hàng hóa, dịch vụ, điều kiện về nguồn gốc địa lý, đặc tính sản phẩm, bộ tiêu chí chứng nhận và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu.

Nhiệm vụ tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh” của tỉnh Lâm Đồng có thời gian thực hiện 24 tháng, tổng kinh phí dự kiến tối đa 3,5 tỉ đồng. Nội dung dự kiến gồm đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh” trên cơ sở tra cứu, phân tích thông tin về tình trạng pháp lý; xác định danh mục hàng hóa, dịch vụ, điều kiện về nguồn gốc địa lý, đặc tính sản phẩm, bộ tiêu chí chứng nhận và phương pháp đánh giá, kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu.

Đối với thương hiệu “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh”, kết quả dự kiến còn có hệ thống nhận diện thương hiệu, trong đó có dịch vụ du lịch, cùng các công cụ quảng bá, truyền thông giới thiệu sản phẩm được bảo hộ. Nhiệm vụ dự kiến xây dựng, vận hành mô hình quản lý gắn với quản lý chất lượng, nguồn gốc sản phẩm; triển khai thí điểm hệ thống hướng dẫn ứng dụng nhận diện và truyền thông trong lĩnh vực du lịch, đồng thời tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực cho các chủ thể về sở hữu trí tuệ.

Theo Quyết định, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm công bố công khai danh mục nhiệm vụ đặt hàng theo đúng quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các bước tiếp theo đối với từng nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

Việc xét duyệt, thẩm định kinh phí, phê duyệt nhiệm vụ và tổ chức thực hiện phải bảo đảm đúng thẩm quyền, tiết kiệm, hiệu quả và không trùng lặp.