Lâm Đồng phê bình Ban Quản lý các KCN vì chậm tiến độ quy hoạch

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc

Sáng 2/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo tiến độ quy hoạch phân khu các KCN.

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng, đơn vị này đang triển khai lập quy hoạch phân khu 22 KCN. Trong đó, 3 KCN (Lộc Sơn, Phú Hội, Tâm Thắng) đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu.

19 KCN còn lại đã phê duyệt dự toán, ban hành kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn để thực hiện lập quy hoạch phân khu.

Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Nam báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ

Trong số này, 3 KCN (Đông Bắc Phan Thiết, Tân Đức mở rộng và Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Hàm Tân - La Gi) đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đang triển khai lập quy hoạch phân khu. 16 KCN còn lại đang hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch, dự kiến lấy ý kiến các sở, ngành trong ngày 2/11/2026.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ quy hoạch phân khu các KCN sẽ được thẩm định, phê duyệt trước ngày 15/11. Hồ sơ quy hoạch phân khu phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/12/2026 để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Riêng KCN Thuận Tân, quy mô 365 ha (đất do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý), hiện chưa triển khai lập quy hoạch phân khu do chưa được bố trí kinh phí. Ban Quản lý các KCN tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu điều chỉnh nguồn vốn để có cơ sở triển khai.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Bùi Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh công tác quy hoạch, Ban Quản lý các KCN tỉnh đang hoàn thiện dự thảo quy trình hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các sở, ngành liên quan.

Ban Quản lý các KCN kiến nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương giao đơn vị ban hành quy trình hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư. Đồng thời, giao các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Võ Đức Tuấn kiến nghị xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phê bình nghiêm khắc Ban Quản lý các KCN tỉnh vì tiến độ thực hiện quy hoạch phân khu các KCN rất chậm so với tinh thần chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Ban Quản lý các KCN tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan; đồng thời giao Sở Nội vụ thực hiện kiểm tra công vụ đối với Ban Quản lý các KCN tỉnh.

Nhấn mạnh phát triển các KCN là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu công tác quy hoạch phải được triển khai đồng bộ, gắn với rà soát, xử lý các vấn đề liên quan đến nguồn gốc đất, tạo cơ sở thuận lợi cho việc thu hút, lựa chọn nhà đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng kết luận buổi làm việc

Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến của các sở, ngành tại cuộc họp; bám sát tiến độ lập quy hoạch phân khu, đồng thời chủ động nghiên cứu, hoàn thiện quy trình thành lập KCN và lựa chọn nhà đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Trong đó, cần xác định rõ trình tự, thủ tục và trách nhiệm của từng cơ quan, bảo đảm việc triển khai thuận lợi, đúng quy định, sớm tạo quỹ đất công nghiệp và thu hút các nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ban Quản lý các KCN tỉnh đẩy nhanh việc thực hiện quy hoạch và hoàn thành trong năm 2026; ưu tiên triển khai lập quy hoạch và quy hoạch KCN có nguồn gốc đất rừng trong tháng 12/2026. Đối với trình tự, quy trình và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, Ban Quản lý các KCN triển khai hoàn thành trước ngày 15/11, sau đó lấy ý kiến sở, ngành để báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 25/11. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng