Lâm Đồng phê bình 13 địa phương trong xác minh thông tin chủ sử dụng đất

Lâm Đồng đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. (Nguồn: Báo Lâm Đồng điện tử)

Ngày 14/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 46 xã, phường có tỷ lệ đối soát, xác minh thông tin chủ sử dụng đất đạt KQ1 (dữ liệu đã được đối soát, xác minh, bảo đảm đủ điều kiện chuyển Bộ Công an xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) trên 80%; đồng thời phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 13 xã, phường có tỷ lệ đạt dưới 20%, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục hạn chế và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cụ thể tại Công văn số 17476/UBND-NNMT, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nêu rõ: căn cứ báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 7/10/2026, kết quả đối soát, xác minh thông tin chủ sử dụng đất giữa các địa phương còn chưa đồng đều.

Trong số 46 xã, phường đạt tỷ lệ KQ1 trên 80%, tổng số trường hợp đạt yêu cầu là 20.887/22.005 trường hợp sau khi lọc, đạt tỷ lệ 94,92%. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương này tiếp tục phát huy kết quả, bảo đảm chất lượng dữ liệu, hoàn thành khối lượng công việc còn lại theo chỉ tiêu được giao; đồng thời chia sẻ những cách làm hiệu quả để các địa phương khác tham khảo, áp dụng.

Đối với 13 xã, phường có tỷ lệ đạt KQ1 dưới 20%, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê bình người đứng đầu do kết quả thực hiện còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Cụ thể, xã Trường Xuân đạt 19,29%; xã Bảo Lâm 3 đạt 18,84%; xã Thuận An đạt 18,57%; phường Phú Thủy đạt 18,39%; xã Tân Thành đạt 18,28%; xã Đức Lập đạt 16,71%; xã Lương Sơn đạt 15,52%; xã Thuận Hạnh đạt 15,47%; phường Bình Thuận đạt 13,67%; xã Hòa Ninh đạt 13,28%; phường Xuân Trường-Đà Lạt đạt 6,39% và phường Phước Hội đạt 6,21%. Thấp nhất là xã Hàm Thuận Bắc, với tỷ lệ 3,36%.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu người đứng đầu các địa phương bị phê bình trực tiếp chỉ đạo rà soát, làm rõ nguyên nhân, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; tập trung bố trí nhân lực, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp với công an cấp xã và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện tại địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh định kỳ hằng tuần. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đánh giá kết quả xây dựng, làm sạch, chuẩn hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai định kỳ hàng quý.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những căn cứ để xem xét, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 đối với tập thể, người đứng đầu và cá nhân có liên quan theo quy định./.