Lâm Đồng: Phê bình 13 địa phương có tỷ lệ đối soát dữ liệu đất đai ở mức thấp

Xã Trường Xuân nằm trong danh sách 46 địa phương có kết quả đối soát, xác minh thông tin chủ sử dụng đất đạt kết quả KQ1 dưới 50%

Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có 22.005 trường hợp thuộc chỉ tiêu đối soát sau khi loại trừ 9 trường hợp. Trong số này, 20.887 trường hợp đạt KQ1, tương đương 94,92%; còn 1.118 trường hợp chưa đạt.

KQ1 là kết quả đối soát, xác minh dữ liệu đã bảo đảm đúng định dạng, đầy đủ các trường thông tin và đủ điều kiện chuyển C06 – Bộ Công an xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây mới là điều kiện để chuyển dữ liệu đi xác thực, không đồng nghĩa với việc C06 đã xác thực thành công.

Ở nhóm có kết quả tích cực, 7 địa phương đạt tỷ lệ 100%, gồm các xã Cát Tiên, Sơn Mỹ, Tà Đùng, Đam Rông 2, Quảng Hòa và các phường Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa. Một số địa phương khác cũng đạt tỷ lệ cao như phường Đông Gia Nghĩa đạt 99,81%, xã Quảng Khê đạt 99,75%, xã Nâm Nung đạt 99,58% và xã Quảng Tân đạt 99,55%.

Tính chung 46 xã, phường được đưa vào danh sách có tỷ lệ KQ1 trên 80%, số liệu đạt 20.887 trên tổng chỉ tiêu sau khi lọc là 22.005 trường hợp, tương ứng 94,92%. Tuy nhiên, dù tỷ lệ chung cao, khối lượng chưa hoàn thành vẫn còn ở một số địa phương. Xã Tân Hải còn 192 trường hợp chưa đạt; xã Đơn Dương còn 77 trường hợp, xã Ka Đô còn 73 trường hợp và xã Tân Hà Lâm Hà còn 66 trường hợp.

Trái ngược với nhóm đạt kết quả cao, 13 địa phương có tỷ lệ KQ1 dưới 20% mới hoàn thành 16.403 trên tổng chỉ tiêu sau khi lọc là 116.797 trường hợp, đạt 14,04%. Như vậy, còn tới 100.394 trường hợp chưa đạt yêu cầu, chiếm phần lớn khối lượng công việc của nhóm này.

Đáng chú ý, xã Hàm Thuận Bắc có tỷ lệ thấp nhất, chỉ đạt 3,36%, với 383 trường hợp đạt KQ1 trên tổng số 11.398 trường hợp sau khi lọc; còn 11.015 trường hợp chưa đạt. Phường Phước Hội đạt 6,21%, với 662 trường hợp đạt và 9.995 trường hợp chưa đạt. Phường Xuân Trường - Đà Lạt đạt 6,39%, còn 6.595 trường hợp chưa đạt.

Một số địa phương khác cũng có khối lượng tồn đọng lớn, gồm xã Đức Lập với 21.042 trường hợp chưa đạt, xã Tân Thành còn 8.267 trường hợp, xã Trường Xuân còn 8.198 trường hợp và xã Thuận An còn 7.098 trường hợp. Những con số này cho thấy áp lực hoàn thành nhiệm vụ không chỉ nằm ở tỷ lệ phần trăm mà còn ở khối lượng hồ sơ cần xử lý tại từng địa phương.

Trước kết quả không đồng đều, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương người đứng đầu 46 xã, phường có tỷ lệ KQ1 trên 80%, đồng thời phê bình người đứng đầu 13 xã, phường có tỷ lệ dưới 20%. Các địa phương chậm tiến độ được yêu cầu trực tiếp rà soát nguyên nhân, chấn chỉnh hạn chế, bố trí nhân lực, phân công rõ trách nhiệm và tăng cường phối hợp với Công an cấp xã, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực.

UBND tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu cấp xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện. Kết quả nhiệm vụ này là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 đối với tập thể, người đứng đầu và cá nhân liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra và tổng hợp kết quả định kỳ hằng tuần; Sở Nội vụ phối hợp theo dõi, đánh giá kết quả xây dựng, làm sạch, chuẩn hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo từng quý.

Việc chuẩn hóa dữ liệu chủ sử dụng đất là một khâu quan trọng trong quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ quản lý tài nguyên và giải quyết thủ tục hành chính. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, các địa phương cần bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, đúng định dạng, tránh chạy theo số lượng mà ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu./.