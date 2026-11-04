Lâm Đồng phát triển văn hóa gắn với du lịch và công nghiệp sáng tạo

Kế hoạch đặt mục tiêu phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng công nghiệp văn hóa, gắn phát triển văn hóa với du lịch và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% xã, phường, đặc khu có thiết chế văn hóa; 95% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 98% thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa. Tỉnh cũng hướng đến đón khoảng 36,9 triệu lượt khách du lịch, trong đó, có khoảng 2,9 triệu lượt khách quốc tế.

Để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm như đổi mới tư duy phát triển văn hóa; hoàn thiện cơ chế, chính sách; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển hệ sinh thái sáng tạo và các ngành công nghiệp văn hóa.

Lâm Đồng chú trọng bảo tồn di sản gắn với phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng

Lâm Đồng chú trọng phát huy lợi thế về du lịch văn hóa, lễ hội truyền thống, thiên nhiên, ẩm thực và âm nhạc; bảo tồn di sản gắn với phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Tỉnh triển khai các cam kết gắn với danh hiệu “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc” của UNESCO.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để cụ thể hóa kế hoạch, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm và kết quả thực hiện; tăng cường phối hợp, kiểm tra, đánh giá định kỳ, bảo đảm các nhiệm vụ phát triển văn hóa được triển khai đồng bộ, hiệu quả.