Lâm Đồng có diện tích lớn nhất nước và có thế mạnh về nông nghiệp nên rất thuận lợi khi triển khai chương trình OCOP

Nâng tầm giá trị sản phẩm

Từ cà phê, chè, mắc ca, atisô đến dược liệu, rau củ quả và hải sản chế biến, Lâm Đồng có nguồn sản vật phong phú để phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Những năm qua, nhiều sản phẩm đặc trưng đã được đầu tư chế biến, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và từng bước nâng cao giá trị trên thị trường.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 30/10/2026, toàn tỉnh có 853 sản phẩm OCOP còn hiệu lực giấy chứng nhận gồm: 88 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 765 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Chương trình thu hút 480 chủ thể tham gia, gồm doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, hộ cá thể và trang trại.

Quy mô chương trình OCOP tại Lâm Đồng, tính đến cuối tháng 10/2026

Với gần 90% sản phẩm đạt hạng 3 sao, Lâm Đồng còn nhiều dư địa để nâng chất lượng và phát triển sản phẩm có thứ hạng cao hơn. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng số lượng được công nhận mà còn phải cải thiện chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Quang Dần cho rằng, chất lượng sản phẩm OCOP tại một số nơi chưa đồng đều. Một số sản phẩm chưa thể hiện rõ lợi thế đặc trưng, thiếu khác biệt so với sản phẩm cùng loại. Năng lực quản trị, đầu tư chế biến và phát triển thị trường của một bộ phận chủ thể còn hạn chế. Công tác duy trì chất lượng sau công nhận cũng cần được tăng cường.

Trái thanh long Lâm Đồng được chế biến thành nhiều sản phẩm đa dạng, được chứng nhận sản phẩm OCOP. (Ảnh: Minh Vân)

Từ thực tế này, Lâm Đồng xác định phát triển OCOP theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và tính bền vững. Đây là định hướng trọng tâm trong triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2026 - 2030.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu phát triển mới từ 200 - 250 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên, bình quân 40 - 50 sản phẩm mỗi năm. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá lại sản phẩm hết thời hạn công nhận và hỗ trợ nâng hạng những sản phẩm có tiềm năng.

Sản phẩm OCOP của Lâm Đồng được các chủ thể quan tâm nâng cao chất lượng, mẫu mã để tăng sức cạnh tranh

Đáng chú ý, Lâm Đồng đặt mục tiêu củng cố, nâng cấp tối thiểu 20% số sản phẩm OCOP đã được xếp hạng. Hoạt động hỗ trợ tập trung vào ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, hoàn thiện bao bì và phát triển thương hiệu.

Tỉnh ưu tiên những sản phẩm sử dụng nguyên liệu địa phương, có khả năng chế biến sâu, gắn với làng nghề, nghề truyền thống và bản sắc văn hóa. Việc lựa chọn sản phẩm mới phải dựa trên lợi thế sẵn có, năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường, thay vì chỉ hướng đến tăng số lượng được công nhận.

Các sản phẩm OCOP của Lâm Đồng được trưng bày, giới thiệu tại các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn của tỉnh

Gắn sản phẩm với thị trường và kinh tế nông thôn

Phát triển OCOP theo chiều sâu còn đòi hỏi sự liên kết giữa vùng nguyên liệu, chế biến và thị trường tiêu thụ. Đây là một trong những hướng được Lâm Đồng chú trọng trong giai đoạn 2026 - 2030, nhằm nâng giá trị sản phẩm và hiệu quả sản xuất.

Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu ít nhất 30% chủ thể OCOP xây dựng chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh, gắn với vùng nguyên liệu ổn định. Các mô hình sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải được khuyến khích phát triển.

Lâm Đồng tiếp tục mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP thông qua xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu

Thông qua liên kết, người sản xuất, HTX, doanh nghiệp và đơn vị phân phối có thêm điều kiện phối hợp từ khâu nguyên liệu đến tiêu thụ. Đây cũng là hướng để các chủ thể ổn định sản xuất, đầu tư chế biến và nâng cao giá trị hàng hóa.

Cùng với tổ chức sản xuất, Lâm Đồng tiếp tục mở rộng thị trường thông qua xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và phát triển hệ thống phân phối. Các chủ thể được hỗ trợ tiếp cận những kênh tiêu thụ mới, phù hợp với quy mô và đặc điểm sản phẩm.

Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên được giới thiệu, quảng bá và đưa lên sàn thương mại điện tử nông sản của tỉnh

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu 100% sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên được giới thiệu, quảng bá và đưa lên sàn thương mại điện tử nông sản của tỉnh. Đồng thời, phấn đấu có 20 - 30% chủ thể tham gia các kênh phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi và nền tảng thương mại điện tử.

Để đáp ứng yêu cầu này, hoạt động hỗ trợ hướng đến nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương hiệu. Công tác kiểm tra, giám sát sau công nhận cũng được tăng cường nhằm bảo đảm sản phẩm duy trì chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Lâm Đồng đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phát triển OCOP theo chiều sâu, không chạy theo số lượng

Bên cạnh các sản phẩm nông nghiệp, Lâm Đồng còn định hướng phát triển OCOP gắn với du lịch nông thôn, làng nghề và giá trị văn hóa địa phương. Các sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm đặc trưng được khuyến khích phát triển, kết hợp mở rộng điểm giới thiệu, bán sản phẩm tại khu du lịch và cơ sở lưu trú.

Theo kế hoạch, mỗi năm tỉnh phấn đấu phát triển thêm 1 - 2 sản phẩm OCOP thuộc nhóm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch nông thôn đạt từ 3 sao trở lên. Hoạt động này gắn với bảo tồn nghề truyền thống, phát huy tri thức bản địa và tạo thêm sinh kế cho cộng đồng.

Lâm Đồng mở rộng điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại khu du lịch và cơ sở lưu trú

Để triển khai chương trình, UBND tỉnh Lâm Đồng xác định tăng cường hỗ trợ các chủ thể về khoa học công nghệ, tín dụng, đào tạo và sở hữu trí tuệ. Các địa phương tập trung lựa chọn sản phẩm phù hợp lợi thế, hỗ trợ tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ.

Chương trình OCOP giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục được Lâm Đồng gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trọng tâm là khai thác nguồn lực địa phương, phát triển ngành nghề, dịch vụ nông thôn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Lâm Đồng phát triển OCOP theo chiều sâu, tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu, chế biến và thị trường tiêu thụ