Lâm Đồng phát triển liên kết chuỗi cung ứng nguyên liệu hải sản khai thác

Toàn cảnh hội nghị ngày 30/9

Hội nghị tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong kết nối cung - cầu, nâng cao tính hợp pháp, khả năng truy xuất nguồn gốc và ổn định nguồn nguyên liệu cho ngành thủy sản của tỉnh.

Tại hội nghị, Chi cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong quý III/2026, sản lượng thủy sản chế biến toàn tỉnh ước đạt 13.164 tấn, tăng 29,7% so cùng kỳ.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã đưa vào khai thác, sử dụng 5 cảng cá, với tổng năng lực bốc dỡ hải sản qua cảng khoảng 56% sản lượng khai thác của tàu cá trong và ngoài tỉnh hàng năm (khoảng 230.000 -240.000 tấn/năm). Tại các cảng cá đã thu hút nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư hoạt động kinh doanh thủy sản, cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá, trong đó tại các cảng cá có 35 cơ sở, doanh nghiệp thu mua sơ chế, chế biến thủy sản.

Trao đổi, thảo luận tại hội nghị, các đơn vị, doanh nghiệp liên quan cho rằng: Hiện chế biến, xuất khẩu với nguồn nguyên liệu khai thác vẫn chưa thực sự ổn định. Công tác thông tin giữa tàu cá, cảng cá, cơ sở thu mua và doanh nghiệp chưa được kết nối đồng bộ.

Bên cạnh đó, các khâu tổ chức thu mua, phân loại, lưu giữ thông tin và chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với từng lô nguyên liệu vẫn là những điểm cần tiếp tục hoàn thiện. Trong khi đó, yêu cầu từ thị trường xuất khẩu và tiêu thụ nội địa ngày càng khắt khe, đòi hỏi nguyên liệu không chỉ đảm bảo về số lượng mà còn phải minh bạch về tính hợp pháp, chất lượng, độ ổn định và khả năng truy xuất đến từng chuyến biển.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh nhấn mạnh: Để giải quyết bài toán trên, hội nghị thống nhất cách tiếp cận xây dựng mô hình chuỗi nguồn cung mở có kiểm soát, lấy nhu cầu thực tế của doanh nghiệp làm đầu mối trung tâm.

Sơ chế hải sản xuất khẩu tại Lâm Đồng

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường lưu ý, do đặc thù khai thác hải sản luôn thay đổi theo mùa vụ, ngư trường, thời tiết và từng chuyến biển, không nên đặt ra các cam kết cứng nhắc về sản lượng cố định đối với tàu cá. Thay vào đó, công tác quản lý cần tập trung xây dựng danh sách nguồn cung đủ điều kiện, bảo đảm mỗi chuyến biển và từng lô nguyên liệu đưa vào chuỗi đều có đầy đủ hồ sơ truy xuất. Việc tham gia chuỗi phải gắn liền với lợi ích kinh tế thiết thực của chủ tàu, cơ sở thu mua và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quý ý kiến tại hội nghị

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc rà soát lại nguồn tàu, dữ liệu sản lượng, thông tin cập cảng và các điều kiện đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Các địa phương ven biển, cơ sở thu mua và tổ chức sản xuất phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin thực tế, xây dựng phương án tổ chức phù hợp với đặc thù từng địa bàn.

Hội nghị kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến căn bản trong phương thức tổ chức sản xuất và tiêu thụ thủy sản của tỉnh. Qua đó nâng cao uy tín, khả năng cạnh tranh và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu trong giai đoạn mới.