Lâm Đồng phát triển kinh tế tập thể gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng năm 2026, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm hỗ trợ, từng bước mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Toàn tỉnh hiện có 1.414 HTX, với 375.024 thành viên; trong đó, 787 HTX đang hoạt động gồm: 735 HTX thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và 52 Quỹ tín dụng nhân dân. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh thành lập mới 74 HTX, đạt 113% kế hoạch năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với 593 HTX đang hoạt động, tập trung vào các ngành hàng chủ lực như: cà phê, hồ tiêu, điều, rau củ quả và thủy sản. Một số HTX đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sơ chế, đóng gói, xây dựng thương hiệu và liên kết các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, hỗ trợ tiếp cận vốn, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số được triển khai thông qua nhiều chương trình.

Hoạt động quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và hỗ trợ đưa sản phẩm HTX lên các kênh thương mại điện tử từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho các đơn vị.

Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, hoạt động kinh tế tập thể vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Toàn tỉnh có 627 HTX ngừng hoạt động; năng lực quản trị, nguồn lực tài chính và khả năng tiếp cận thị trường của một bộ phận HTX còn hạn chế.

Liên kết giữa HTX với doanh nghiệp, cơ sở chế biến và hệ thống phân phối chưa thực sự bền vững; việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chưa đồng bộ. Công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh tập trung đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về kinh tế tập thể, HTX; tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, nguồn vốn, thuế, cơ sở vật chất, thủ tục giải thể và thị trường.

Ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại hội nghị

Tỉnh tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026 - 2030; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý, điều hành; hỗ trợ HTX ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ.

Việc rà soát, phân loại các HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể cũng được chú trọng nhằm hướng dẫn thực hiện thủ tục theo quy định, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tập trung thảo luận về kết quả triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; phân tích những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các HTX, nhất là về nguồn vốn, đất đai, năng lực quản trị, xúc tiến thương mại và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Các ý kiến đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, hỗ trợ HTX tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các xã, phường, đặc khu nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể theo kế hoạch. Trong đó, cần rà soát những nhiệm vụ còn chậm, xác định rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm tiến độ thực hiện trong những tháng cuối năm.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp yêu cầu tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về HTX, nhất là các HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể; tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

Các sở, ngành cần phối hợp triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ về vốn, đào tạo, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cũng đề nghị Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục để sớm đưa Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh vào hoạt động. Các địa phương củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo.

Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, phát huy vai trò của HTX trong liên kết sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.