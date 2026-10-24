Lâm Đồng phát triển bền vững từ biển

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (mã chứng khoán: TCB) vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc tất toán sớm các lô trái phiếu với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Việc chiêu đãi dòng tiền lớn để mua lại trái phiếu trước hạn diễn ra sát thời điểm nhà băng này chuẩn bị chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tỷ lệ 50%.