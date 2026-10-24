Kinh tế

Lâm Đồng phát triển bền vững từ biển

Sau gần một thập kỷ Ủy ban châu Âu (EC) áp đặt cảnh báo “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản Việt Nam, cả hệ thống chính trị đang bước vào đợt cao điểm hành động quyết liệt nhất, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” chống khai thác IUU. Đây không chỉ là một chiến dịch, mà còn là cơ hội lịch sử để Việt Nam nói chung, Lâm Đồng nói riêng tái cấu trúc toàn diện ngành thủy sản theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: Kiều Hằng - Minh Vân

Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng

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Lâm Đồng phát triển bền vững từ biển

Kiều Hằng - Minh Vân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-phat-trien-ben-vung-tu-bien-471154.html