Lâm Đồng phát triển bền vững từ biển
Sau gần một thập kỷ Ủy ban châu Âu (EC) áp đặt cảnh báo “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản Việt Nam, cả hệ thống chính trị đang bước vào đợt cao điểm hành động quyết liệt nhất, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” chống khai thác IUU. Đây không chỉ là một chiến dịch, mà còn là cơ hội lịch sử để Việt Nam nói chung, Lâm Đồng nói riêng tái cấu trúc toàn diện ngành thủy sản theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.
Tác giả: Kiều Hằng - Minh Vân
Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-phat-trien-ben-vung-tu-bien-471154.html