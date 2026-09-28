Lâm Đồng phát huy vai trò đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Là nơi hội tụ của 49 dân tộc, công tác dân tộc và giữ vững an ninh chính trị luôn là nhiệm vụ then chốt tại Lâm Đồng. Thực tiễn cho thấy, khi mỗi cán bộ, đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số phát huy tốt tinh thần tiên phong, gương mẫu theo phương châm “trọng dân, gần dân, sát dân”, họ không chỉ là chiếc cầu nối bền chặt giữa “ý Đảng - lòng dân” mà còn là điểm tựa vững chắc khơi dậy khát vọng thoát nghèo, làm giàu và xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-phat-huy-vai-tro-dang-vien-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-466821.html